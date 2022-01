Liga MX Femenil: Ellas son las 19 jugadoras extranjeras que juegan el Clausura 2022

México.- Luego de la apertura que la Liga MX Femenil tuvo en el torneo pasado con la inclusión de jugadoras extranjeras, más equipos han decidido que era tiempo de reforzarse con algunas de ellas para intentar igualar las condiciones en el campo. En su primera oportunidad solo 12 clubes tomaron el riesgo registrando a 16 jugadoras de diferentes nacionalidades lo que ayudó mucho para generar competencia y diversidad en los equipos. Para este Clausura 2022 la cifra aumentó a 19 y podría subir un poco más en los siguientes días.

Oficialmente la Liga MX Femenil en sus registros para el Clausura 2022 tiene a 19 jugadoras no nacidas en México disputando para muchas su segundo torneo y otras más su primera oportunidad. En esta oportunidad todas estas futbolistas están repartidas en 13 equipos, los clubes que aún no tienen jugadoras foráneas tienen sus razones, y las principales es que no buscan tenerlas o la cuestión económica les complica buscar jugadoras por el mundo para invitarlas a participar con ellas. Dejando de lado el caso especial de Chivas en donde se sabe que no hay lugar para jugadoras extranjeras.

De los clubes que mejor le han saco provecho a las plazas de extranjeras son Tigres quienes curiosamente tuvieron a la primera jugadora de esta categoría en la Liga MX Femenil pero que en este Clausura 2022 se despidió luego de no rendir lo que se esperaba. Ahora se hicieron de dos jugadoras para cubrir sus plazas y parecen que van por todo más las mexicanas que forman el equipo. Otro equipo beneficiado es Tijuana quien tiene a Angelina Hix quien desde que llegó ha demostrado su calidad siendo goleadora y una gran jugadora en ataque.

América con Sarah Luebbert quien aunque en su primer temporada dio muchos destellos una lesión le privó de dar sus mejores partidos, ahora con la renovación de su préstamo ya en el arranque ha demostrado que tiene mucho que dar. Luego está Valeria del Campo con Rayadas quien llegó la pasada campaña y fue la afortunada extranjera en levantar por primera vez el título de la Liga MX Femenil con las regiomontanas. Muchas de las otras jugadoras viven su segunda oportunidad ya que en el Apertura 2021 dieron destellos pero no terminaron de explotar y esperan que ahora si pase, además de que hay algunas nuevas que buscan sean las estrellas del torneo.

Jugadoras extranjeras del Clausura 2020

Uchenna Kanu - Tigres - Estados Unidos

Mia Fishel - Tigres - Nigeria

Aerial Chavarín - Pumas - Estados Unidos

Stephanie Ribeiro - Pumas - Estados Unidos

Ruth Bravo - Pachuca - Argentina

Daniela Arias - Pachuca - Colombia

Beatriz Parra - Atl. San Luis - España

Marta Perarnau - Atl. San Luis - España

Angelina Hix - Tijuana - Estados Unidos

Paola Villzamizar - Tijuana - Venezuela

Marca Cox - León - Panamá

Victoria Swift - León - Trinidad y Tobago

Nikkole Teja - Necaxa - Estados Unidos

Verónica Martins - Puebla - Brasil

Valeria del Campo - Rayadas - Costa Rica

Sarah Luebbert - América - Estados Unidos

Juliana Pacheco - Santos - Estados Unidos

Vanessa Córdova - Querétaro - Colombia

Michelle Montero - Cruz Azul - Costa Rica

Por el momento estas son todas las jugadoras que han sido dadas de altas por la Liga MX Femenil y sus equipo. De acuerdo con el reglamento de la competencia, todos los clubes tienen como fecha limite para contratar jugadoras tanto mexicanas como extranjeras hasta el martes 1 de febrero de 2022 hasta las 17:00 pm.