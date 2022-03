Liga MX Femenil: Ellas son las convocadas de Cruz Azul para el partido contra Atlas

A Cruz Azul le toca inaugurar la Jornada 13 del Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, este sábado cuando reciba al Atlas en las instalaciones de la Noria. Las cementeras están necesitadas de un triunfo, pues de lo contrario se estancarán en la parte baja de la clasificación y el objetivo de llegar a Liguilla quedaría cada vez más lejano.

El técnico Carlos Roberto Pérez dio a conocer la lista de convocadas para este compromiso y destaca la ausencia de Ana Paola López. La mediocampista llegó este semestre como refuerzo procedente de Pachuca y se perdió varios partidos después de la Jornada 7 ante Pumas.

Ana Paola reapareció en la pasada fecha ante Pachuca, donde jugó 19 minutos, pero nuevamente quedó fuera de la convocatoria para el compromiso ante Atlas. Por otra parte Brianda Escobedo llegó como refuerzo en el Apertura 2021, pero este semestre no ha sumado minutos y una vez más quedó fuera de las convocadas.

Porteras: Itzayana González y Karla Morales.

Defensas: Edith Carmona, Gabriela Álvarez, Ana Gabriela Lozada, Daniela Monroy, Eleisa Santos, Claudia Cid.

Mediocampistas: Itzel Cruz, Tania Morales, Dalia Molina, Natalia Enciso, Nancy Zaragoza,Gabriela Huera, Diana García, Karime Abud, Daniela Auza.

Delanteras: Magaly Cortés, Michelle Montero, Ana Becerra, Renata Huerta.

El partido entre Cruz Azul y Atlas está programado a las 12:00 horas del centro de México, 11:00 horas de Sinaloa. La Máquina llega con una racha de 7 partidos sin ganar y tres derrotas consecutivas, por lo que necesitan lograr una victoria con urgencia para acercarse a puestos de Liguilla.

Mientras que las rojinegras no han ganado un solo partido como visitante y necesitan los tres puntos para no caer posiciones. Aunque incluso con una derrota, al menos por esta jornada no saldrían de los primeros 8 lugares de la clasificación.