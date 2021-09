Liga MX Femenil: "Emocionada por enfrentar a Chivas, espero dar lo mejor" Norma Palafox

Pachuca, Hidalgo.- Tuzas del Pachuca vuelve a la actividad en la Liga MX Femenil tras la pausa por la Fecha FIFA de la semana anterior visitando el Estadio Akron, sede de las Chivas Femenil, a quien Norma Palafox desea enfrentar con mucho entusiasmo en esta jornada 10 del Grita México Apertura 2021.

La mexicana se adjudicó como una heroína y toda una maravillosa futbolista durante tres años de estadía con la escuadra que dirige el técnico Edgar "Chore" Mejía. Tras firmar con Pachuca, en el pasado diciembre, tuvo que aguardar ocho meses después para debutar con la casaca hidalguense, pues tuvo participación en el Reality Show, Exatlón Estados Unidos, por segunda vez, volviendo como campeona de la categoría femenil.

Ahora como pupila de Jaime Correa registra dos partidos jugados en la vigente campaña y su tercera aparición en el once titular se daría frente a las rojiblancas, club que, nadie más que ella, reconoce al filo de la navaja, tanto que enfrentarlas por primera ocasión brindará sentimientos encontrados para la originaria de Huatabampo, Sonora.

"Estoy muy emocionada de jugar porque sigo avanzando, quiero seguir sumando minutos, recuperar ese nivel al que estoy acostumbrada, me motiva para el próximo partido, me he sentido mejor y espero dar el máximo en ese juego", expresó en un comunicado del club.

Entre tanto la dorsal 22 aseguró que la pausa por la Fecha FIFA cayó como mina de oro a las futbolistas que integran el elenco de la "Bella Airosa", sirviendo para replantearse en lo anímico previo a esta disputa que no será fácil de ostentar en la Perla Tapatía.

"Nos cayó como perlas, fue un momento para que se reiniciara cada una de nosotras. Yo creo que era necesario para pensar en lo que nos está faltando mejorar cada una, evaluándonos entre todas. Después del parón veo caras distintas, sirvió bastante para lo que viene en nuestra programación", afirmó Norma Palafox.

El partido entre Chivas y Tuzas dará inicio el vecino lunes 27 de septiembre del presente en punto de las 21:00 horas (Tiempo de México), 20:00 horas (Tiempo de Culiacán), cerrando las hositilidades de la fecha 10 antes de volver a detenerse la Liga MX Femenil para la siguiente fecha internacional.