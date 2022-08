Liga MX Femenil: ¿En qué canales transmitirán los partidos de la jornada 6?

Ciudad de México.- El campeonato Apertura 2022 de Liga MX Femenil vivirá su jornada número 6, y sus propias redes sociales dieron a conocer por dónde se proyectará cada uno de los nueve compromisos oficiales que se programaron para esta semana.

El primero dará inicio, este viernes, en Querétaro. Gallos recibirá a Mazatlán FC que viene de vencer a Puebla por la mínima. El siguiente compromiso de este 05 de agosto será entre Tigres UANL y la Franja. Las Universitarias sorprendieron al América en el Estadio Azteca.

Para el próximo sábado habrá otros dos encuentros, comenzando en La Noria. Cruz Azul buscará su primera victoria en casa frente a Santos Laguna, escuadra que perdió la fecha pasada ante Club León. Horas más tarde Pumas UNAM recibirá a San Luis en CU.

Las Universitarias se recuperaron de un 2-0 para igualar con Centellas y las potosinas le quitaron el invicto a Cruz Azul. El domingo 07 de agosto las campeonas y líderes del Apertura 2022, Chivas, le harán los honores a las Diablas del Toluca FC, en uno de los juegos más atractivos de esta fecha 6.

Nuevo Balón Voit

Twitter LigaBBVAFemenil

Las rojiblancas ligan cinco de cinco y las escarlatas hilan cuatro duelos sin conocer la derrota. La jornada culminará hasta el lunes 09 del mes al haber otros cuatro juegos: Centellas vs Rayadas, FC Juárez vs Atlas, Club León vs América y Tijuana vs Pachuca.

¿POR DÓNDE VER CADA PARTIDO?

Querétaro vs Mazatlán FC - Fox Sports

Tigres vs Puebla - Fox Sports

Cruz Azul vs Santos Laguna - Vix+

Pumas vs San Luis - Vix+

Chivas vs Toluca - Fox Sports, Telemundo, Chivas TV

Centellas vs Rayadas - Vix+

León vs América - Fox Sports

FC Juárez vs Atlas - Fox Sports

Tijuana vs Pachuca - Fox Sports