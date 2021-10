Liga MX Femenil: Entrenadores de Necaxa y Cruz Azul denuncian mal trato de árbitros sobre las jugadoras

México.- Algo que no se había visto en la Liga MX Femenil se ha presentado curiosamente en dos partidos de este sábado en donde los entrenadores de Cruz Azul y Necaxa denunciaron al terminar sus duelos algunos malos tratos del cuerpo arbitral en donde se refieran de mala manera a sus jugadoras y eso no les gustó nada.

Uno de los juegos de este sábado fue entre Atlas y Necaxa, ahí el primero en levantar la voz fue Jesús Palacios DT de Centellas quien dejó claro que la abanderada número 1 Mayra Mora se dirigió a sus jugadoras como "payasita" y les pidió que continúen jugando y no se comportan de esa manera.

"Hay una situación con la asistente número 1, Mayra Mora. No alcanzó a ver per sí alcanzó a escuchar que la asistente número 1 le dice juega payasita, creo que esas no son las formas que tenemos que llevar dentro del juego. Es una situación que tengo que hacer saber", comentó en conferencia de prensa.

Jesús Palacios espera una buena resolución de la Comisión de Arbitraje | Foto: Jam Media

Agregó que la comisario estaba muy cerca y que tambien alcanzó a escuchar la respuesta de la árbitro. Ante esto espera que la Comisión de Arbitraje ponga más atención en las maneras en la que pitan sus empleados pues reafirma que no son maneras de digerirse a las jugadoras.

En el otro partido casi al mismo tiempo entre Cruz Azul y León, Carlos Pérez entrenador de la máquina tambien denunció de un hostigamiento de las juezas del partido, curiosamente tambien de la abanderada número 1, Katia Itzel García quien en repetidas ocasiones les restregó en la cara a las jugadoras que ella si es seleccionada para ir a mundiales y ellas no.

"Hago un llamado a la Comisión de Arbitraje, que Katia (García) no se refiera a las jugadoras como que ella es seleccionada y ellas no, que en todo el tiempo les esté diciendo que es mundialista, y eso no se vale", comentó en conferencia Pérez.

Carlos Pérez también alzó la voz en favor de sus jugadoras | Foto: Jam Media

Agregó que no hay problema que el arbitraje de la Liga MX Femenil se equivoque y que en ocasiones beneficie a algún equipo pero que el tema de hacer menos a las jugadoras es algo que no puede permitir.

Así ambos entrenadores han dejado claro que la Liga MX Femenil y la Comisión de Árbitros debe hacer algo al respecto. Por ahora no se han manifestado respecto a sus denuncias, se espera que con el termino de la jornada 12 del Apertura 2021 que acaba este lunes se pueda dar una respuesta.