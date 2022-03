Liga MX Femenil: ¿Es motivante para Cruz Azul jugar en las instalaciones de La Noria?

Ciudad de México.- Cruz Azul Femenil se descarrila en la presente campaña Clausura 2022 de la Liga MX Femenil. Después de lograr su primera clasificación al mando de Carlos Roberto Pérez este año la escuadra no camina de forma positiva que su pelea por los puestos de liguilla se empieza a complicar tras alejarse del camino de la victoria desde hace varias semanas.

Desde la jornada 4 que recibieron a FC Juárez Femenil en las instalaciones de La Noria las celestes están en caída libre al registrar un balance de 0 ganados, 2 empatados y 4 perdidos, su último descalabro frente a Tigres Femenil por 4-0, asunto que las coloca en la parte baja de la clasificación con 9 dígitos, en la decimoquinta casilla.

A pesar de los ocho refuerzos de lujo que llegaron para esta campaña la Máquina Femenil no avanza y se observa lejos del nivel que las expectactivas dieron a conocer, tanto de visita como de local, asunto que podría ser distinto si existieran varios cambios, ya no en el equipo, sino en el ambiente de juego.

Las futbolistas del primer equipo femenil se miran de una forma adversa cuando juegan en un estadio profesional como en la cancha 3 del Centro de Alto Rendimiento Cruz Azul, pues disputar los juegos en tu campo de entrenamiento no llena el mismo espacio que cuando ingresas al predio de un estadio de mucha historia.

Jugadoras de Cruz Azul en el césped

Instagram cruzazulfemenil

La mayoría de las jugadoras que militan en un equipo profesional de futbol se han manifestado al decir que no existe la misma motivación cuando estás en el mismo sitio que aquellos días que te reúnes con tu público en un recinto oficial del balompié profesional. Hace meses en la Liga MX Femenil se dio a conocer el caso de la exjugadora de Tigres Femenil, Stefany Ferrer, quien se sinceró al decir que nunca debutó en un estadio profesional cuando jugó en España, sus partidos con su exequipo Espanyol siempre fueron en los campos de calentamiento, generando una sensación diferente a jugar en un estadio de futbol.

Cruz Azul Femenil jugó en dos sedes profesionales antes de mudarse a La Noria, donde estuvo en compañía con su público tanto de la Ciudad de México como Hidalgo; fungió en sus inicios como local en el Estadio Azul -actualmente Estadio Azulgrana- y en el Estadio 10 de diciembre de Ciudad Cooperativa.

Cruz Azul Femenil celebra un gol

Instagram cruzazulfemenil

Su juegos en La Noria permiten una poca cifra de aficionados, algo que no llena esa misma satisfacción que cuando un futbolista se presenta en el inmueble del club. La directiva trato de mudar al equipo en el Azteca cuando se jugó el duelo de ida contra Tigres Femenil en 4tos de final, no tuvieron éxito por reglamento, ya que dos equipos no pueden jugar en un mismo recinto, pero se debería de buscar una sede distinta para que las jugadoras se vean mayormente conectadas con su afición que las apoyan por dónde vayan.

