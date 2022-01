Liga MX Femenil: Es oficial, Sarah Luebbert se queda en el Club América para el Clausura 2022

México.- Las sorpresas de año nuevo en el Club América Femenil no se detienen, este 1 de enero, apenas arrancando el 2022 se dio una de las más grandes y es que la directiva anunció que oficialmente Sarah Luebbert se quedaba en el equipo para jugar el Clausura 2022, al momento se desconoce si eso incluye solo estos 6 meses o todo el año, pero ha sido una de las revelaciones más esperadas por la afición ya que consideran que ella tiene mucho potencial para ser parte de la gran delantera del equipo.

Apenas arrancó el año y la cuenta del Club América Femenil compartió un mensaje en donde le pedían a su afición compartir las mejores canciones para iniciar bien el 2022, "Americanistas, dejen aquí sus mejores canciones, para iniciar con todo este 2022", luego de varios minutos en donde algunos seguidores dejaron sus canciones, la misma cuenta regresó para agradecerles y darles la noticia más esperada del momento, "Excelente Águilas, gracias por sus recomendaciones, Aquí va la nuestra", se lee y presentan un video de Sarah Luebbert cantando con lo que confirmaron la permanencia de la jugadora.

Desde el momento en el que se publicó el video con el mensaje "Sarah Se Queda", las redes explotaron, un sin fin de comentarios positivos para la directiva llegaron y les agradecieron que les escucharan para armar un equipo que muy seguramente dará pelea en la Liga MX Femenil en este Clausura 2022. Además de que para Sarah Luebbert será una revancha ya que gran parte de la temporada pasada no pudo jugar todos los partidos por una lesión, pero en los que pudo hacerlo demostró su gran calidad.

Sarah Luebbert llegó en el Apertura 2021, luego de que la Liga MX Femenil permitiera la adquisición de jugadoras extranjeras, 2 plazas por equipo y ella fue la segunda jugadora que llegó al equipo americanista, debutó ante Necaxa y el partido con el que se echó a toda la afición americanista a la bolsa fue en el Clásico Capitalino ante Pumas en donde dio pases para gol, luego de ello llegó la lesión y no fue hasta las últimas jornadas cuando volvió a jugar,

incluso con su gol le quitaron el invito de 40 partidos sin perder a Tigres en las semifinales del torneo pasado.

Sarah Luebbert se queda en el Club América para el Clausura 2022 | Foto: Captura

Ahora la número 22 será parte de una delantera de ensueño de la Liga MX Femenil, para este Clausura 2022 compartirá campo con la capitana Daniela Espinoza, Katty Martínez, además del resto de jugadoras que ya han sido presentadas y las que ya estaban en el equipo lo que hace que el Club América gane un gran poder de cara el inicio del torneo ya que se piensa que le pelearán a Tigres y Rayadas por el título.

América debutará en el Clausura 2022 este 10 de enero a las 19:00 pm cuando reciba en el Azteca al Atlas, la transmisión estará a cargo de TUDN. La temporada arrancará a partir del 7 de con el duelo de Mazatlán FC vs recibiendo a Cruz Azul. El único partido que no podrá jugarse en la jornada 1 será el de Rayadas vs Querétaro ya que el equipo campeón se encuentra recuperándose de un brote de Covid-19.