Liga MX Femenil: Es un sueño hecho realidad jugar con el América, reconoce Katty Martínez; promete llegar a la final

Es un sueño hecho realidad, Katty Martínez siempre tuvo en mente pertenecer a una de las instituciones más grandes del futbol mexicano como las Águilas del América. Tras su paso en Tigres de la UANL, donde se consolidó como la máxima anotadora, arribó al nido de Coapa para el torneo Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, donde acumula siete goles en su cuenta individual y de paso alcanzó la cifra histórica de 102 anotaciones.

“Para mí hoy es una realidad, el hecho de que esté en América, sé lo que significa, sé lo que significa portar este escudo y sé lo que la gente exige también, ya me di cuenta de todo esto y poco a poco lo voy conociendo un poco más, estoy muy orgullosa y feliz de hoy poder ser parte del América”.

La atacante declaró durante entrevista para el diario Récord que el contraste se vive en el Club América, debido al pésimo accionar del primer equipo varonil, pero lo realizado por las jugadoras en el femenil, le da el balance y un motivo de alegría para los aficionados.

“Más que presión, hay que reconocer lo que está haciendo el América, el mensaje de lo que quieren hacer y demostrar en esta Liga (MX Femenil) es muy claro con la inversión que tuvieron y lo que están haciendo por traer nuevas jugadoras que tienen esa calidad que se requiere, hace que esto sea más fácil y que todo fluya mejor y podamos plantear la idea que Craig Harrington tiene en el campo", expuso.

Respecto al apodo de “Killer”, la futbolista sostuvo que al principio se le hacía raro, pero poco a poco le gustó. “Al principio era un poco raro, siempre me da risa cuando lo dicen, pero también hay que demostrar también el porqué del apodo, es una responsabilidad para mí el que me digan así, pero también es lindo que me reconozcan así”.