Liga MX Femenil: "Es uno de los verdaderos Clásicos", Eva Espejo DT de Rayadas quien vivirá su primer Clásico

Nuevo León.- Eva Espejo entrenadora de Rayadas de Monterrey habló previo al partido que sostendrá ante Tigres este sábado en la cancha del Universitario y le tocó revivir algunos malos momentos en su paso por la Liga MX Femenil y es que la última vez que jugó ante las Amazonas, estas la derrotaron y ella perdió su trabajo cuando era DT de Pachuca.

Con ese antecedente Espejo dejó claro que nada de lo que pase este sábado será tomado como una venganza o algo personal ya que fueron dos situaciones totalmente diferentes, ahora está peleando algo distinto pero no ocular sus ganas de llevarse el juego.

"Siempre enfrentar a Tigres requiere un reto importante, como a cualquier equipo de la Liga (MX Femenil), pero hoy lo enfrento desde otro lugar y perspectiva. No es para mí una revancha personal, pero sí un buen examen", dijo en rueda de prensa.

Eva Espejo dejó claro que este será su primer Clásico en la Liga MX Femenil al que definió como uno de los "verdaderos" y como un referente de todo el futbol femenil, pero no quiso mencionar su para ella era ya el Clásico Nacional o el Regio, pues esos apuntes lo irán haciendo los aficionados quienes son los que ponen y quitan esas etiquetas.

Eso agrega que no tiene miedo ni ninguna preocupación por lo que pase ante las felinas, pues de perder, empatar o ganar su proyecto no cambia en lo absoluto, y ese es buscar el título, además de dejar claro que un resultado no define la temporada y que de eso se ha tratado todo, ser lo más constantes para buscar el bien común que es ganarlo todo.

Eva Espejo se declara feliz por ser entrenadora de Rayadas | Foto: Especial

"Es mi primer Clásico, es uno de los verdaderos Clásicos. Casi siempre, ambos equipos se enfrentaron en Finales, en las últimas instancias, disputando campeonatos, puede ser uno de los clásicos referentes de todo el futbol", comentó Eva Espejo.

"Si ganamos o perdemos, no cambia mi objetivo. Siempre pensé que un equipo no está determinado por los resultados que consigue. Es muy común que si ganas, eres el mejor. Si pierdes, eres el peor. Al final, mis objetivos están trazados, están claros", agregó.

El Clásico Regio o Nacional tiene todo listo, todas la entradas al Universitario se han vendido, las escuadras llegarán con sus mejores plantillas, algunas bajas para Tigres pero que tienen con quien suplir. Son los dos mejores equipos de la Liga MX Femenil y además invictas con más de 20 goles.

Las acciones del partido serán totalmente en vivo por la señal de TUDN en punto de las 19:30 pm (Centro de México) y en las redes sociales de las Amazonas. Este será la edición número 24 de este partido en la historia en la Liga MX Femenil.