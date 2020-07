Liga MX Femenil: Estefanía Fuentes la nueva jugadora del Sassuolo de Italia

Ciudad de México.- El futbol femenil cada vez se anima más a exportar jugadoras al viejo continente, aunque en esta ocasión el merito es totalmente de la futbolista Estefanía Fuentes quien sin equipo buscó la manera en que clubes europeos se fijaran en ella.

Fuentes habló para Mediotiempo en donde explicó que toda su contratación con el Sassuolo en Italia fue gracias a sus ganas de superarse y encontrar un puesto en el futbol femenil luego de que el Club América la cortara del plantel sobre la hora y de la peor forma.

¡Ya estás suscrito a las alertas de noticias! Ahora puedes configurar las notificaciones desde la campana

La mediocampista cuenta que sus estudios en comunicación y medios digitales le facilitaron la creación de su perfil de futbolista, mismo que entregó a varios equipos en Europa hasta que el Sassuolo se interesó y la llamó.

Mi persona favorita y ejemplo a seguir. ����✨ pic.twitter.com/mWuXVD0s7p — Estefanía Fuentes (@Eteniette) March 13, 2020

Estefania Fuentes se convierte en la tercera futbolista en llegar a Europa, la primera fue Cecilia Santiago quien fichó con el PSV de Holanda, quien salió del Club América. Semanas atrás se anunció que la sinaloense Rubí Soto llegada el Villarrel de España procedente de Chivas.

Incluso habló y explicó cómo fue la manera en la que se enteró que ya no entraba en planes de las Águilas. "A mí no me dijeron nada y yo seguía haciendo todo normal, un día ya para regresar nos mandaron los horarios para llegar a la Ciudad de México y yo tenía dudas en una parte y le hablé a la persona de administración del club y cuando lo hice me dijo ‘ay Fanny, es que tengo que hablar contigo’, me habló por videollamada y me dijo que no entraba en planes con el equipo. Si yo no hubiera llamado hubiera llegado a la Ciudad de México creyendo que seguía con el equipo", finalizó.

¡Llegó la hora de volar! ��

Llega un nuevo reto para ti, es tiempo de romperla, te deseo todo el éxito del mundo, estoy completamente segura de que triunfarás como siempre lo has hecho.

Desde aquí estaré apoyándote. ��������@Eteniette pic.twitter.com/xETI64x9R4 — Pau���� (@pau_1122) July 9, 2020

Ahora Estefanía Fuentes se prepara para hacer su viaje y reportar con su nuevo equipo en los siguientes días e iniciar una carrera en Europa y algo que busca es que el futbol femenil en México siga creciendo para que más futbolistas puedan llegar lejos.

Te puede interesar

Messi participa en más de la mitad de los goles del Barcelona en LaLiga

Manuel Pellegrini es presentado como nuevo técnico del Betis