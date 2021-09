Liga MX Femenil: Estas son las alineaciones del Houston Dash y Tigres Femenil en amistoso internacional

Texas.- Este domingo el equipo de Tigres Femenil se mide ante Houston Dash por segunda ocasión en la historia, la primera fue apenas hace un par de años bajo las mismas circunstancias en un duelo amistoso, en aquella ocasión las de la Liga MX Femenil se quedaron con la victoria con marcador de 2-1. Y ahora parece que de nuevo va por la victoria.

Por su parte el cuadro del Houston Dash es uno de los importantes de la liga de Estados Unidos, no por nada tiene varias jugadoras convocadas a la Selección Nacional de su país. Aún así tienen un equipo competitivo que intentará hacerle juego a las felinas que ya anunciaron su once inicial y no le pide nada al conjunto de USA.

A minutos de que inicie el partido, la escuadra campeona de la Liga MX Femenil ya dio a conocer su alineación oficial, misma que ya es la conocida por toda la Liga MX Femenil con algunas bajas pero es prácticamente el equipo ganador de las Amazonas comandadas por Katty Martínez quienes los fans aclamanpara que anote desde muy temprano.

Alineación de Tigres

Cecilia Santiago, Bianca Sierra, Nayeli Rangel, Greta Espinoza, Natalia Villarreal, Liliana Mercado, Stefany Ferrer, Belén Cruz, Jacqueline Ovalle, Stephany Mayor y Katty Martínez.

Ellas con las 11 Amazonas que saltan al campo del Houston Dash en busca de la victoria en este partido amistoso que se logró gracias a la fecha FIFA. Además de que funcionó para medir de nuevo la calidad de las jugadoras de la Liga MX Femenil.

Alineación del Houston Dash

Harris, Chapman, Naughton, Oyster, Hanson, Schmidt, Gomera-Stevens, Nairn, Visalli, Prince y Latsko

El partido para México no tiene una transmisión en algún canal de tv normal, es por eso que el Houston Dash ha habilitado una transmisión en su pagina web como tambien en su canal de YouTube que comenzará el en vivo en punto de las 18:00 pm (Centro de México).