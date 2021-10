Liga MX Femenil: Estas son las elegidas de Tigres para su juego ante Chivas; Nayeli Rangel quedó fuera

Nuevo León.- Muy temprano este jueves la escuadra de Tigres Femenil dio a conocer la lista de 18 jugadoras que viajarán este día a Guadalajara para su partido de este viernes con el que arranca la jornada 13 de la Liga MX Femenil. Roberto Media sorprendió con su convocatoria que las redes quedaron algo confundidas.

A través de la cuenta de Twitter del equipo felino se dieron a conocer los nombres de la jugadoras, pero las que hicieron mucho ruido fue el regreso de Stepany Ferrer, la brasileña que se ha perdido algunos juegos pero que ya está de regreso lo que hizo explotar de felicidad a sus seguidores.

Otras de las que causó mucha alegría al verla en la convocatoria es la histórica Bianca Sierra quien tambien por lesiones se había distanciado del equipo pero en los últimos días ya ha estado en su punto para poder ser considerada para tener acción en la Liga MX Femenil.

Leer más: Paco Villa se disculpa con "Chiquimarco" por despreciar su comentario en juego de Selección Mexicana

Y el caso más sonado por su ausencia es el de Nayeli Rangel, la mediocampista no fue convocada por decisión técnica pues consideran que luego del golpe en la cabeza aún no es tiempo para que regrese. Rangel regresó a los entrenamientos desde el martes pero no tiene aún su alta total para regresar a los partidos.

Estas son las 18 Amazonas convocadas

Estas son las 18 convocadas de Tigres para su partido ante Chivas | Foto: Twitter Tigres

Roberto Medina manda a lo mejor que tiene para su partido ante Chivas, uno de los juegos más esperados de la Liga MX Femenil junto a otros partidos pero este es la reedición de la final del Guard1anes 2021 en donde Tigres se quedó con el título. Ahora se ven las caras en otra circunstancia pero con algo en juego muy grande como el invicto de las felinas.

El juego se llevará a cabo este viernes 15 de octubre con lo que iniciará la jornada 13 y la recta final con los últimos partidos de la Liga MX Femenil para que de inicio la Liguilla del Apertura 2021. Tigres quiere terminar invicta las ronda regular y en Liguilla solo confirmar que es el equipo a vencer.

Las acciones iniciarán en punto de las 21:05 pm (Centro de México) y la señal podrá ser vista por Fox Sports y Chivas TV, totalmente en vivo. Todo desde el estadio Akron donde el equipo de Chivas se ha vuelto invencible.