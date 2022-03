Liga MX Femenil: Estas son las jugadoras de la semana; conoce el Once Ideal de la Jornada 10

México.- Este miércoles la Liga MX Femenil comienza ya las acciones de la Jornada 11 del Clausura 2022 con un par de partidos. Pero aún con eso apenas se han revelado los nombres delas jugadoras que fueron la sensación en la Jornada 10 y que se ganaron el lugar en el Once Ideal de esta semana en conde Rayadas, Chivas y Pachuca fueron las que más futbolistas metieron por su gran desempeño en las diferentes canchas del circuito rosa.

A través de redes sociales la Liga MX Femenil compartió su tradicional publicación con la lista de nombres con las jugadoras que demostraron su gran talento en el campo y que fueron elegidas por la misma liga para ser parte del mejor equipo de la semana. Una de las sorpresas es que todas fueron mexicanas dejando claro que aunque las extranjeras son determinantes en esta semana no lo fueron tanto ante el nivel local.

Además de los equipos ya mencionados, Puebla, León, Toluca y Santos pudieron meter al menos a una jugadora al equipo de la semana lo que demuestra que cada vez hay más diversificación de los talentos de las jugadoras y que cualquiera puede destacar para su desarrollo personal. De las cotidianas en en el Once Ideal se encuentran Rebeca Bernal (Rayadas), Lizbeth Ovalle (Tigres) y Alicia Cervantes (Chivas) quienes son las que manejan lo hilos en la Liga MX Femenil.

Once Ideal Jornada 10

Ángeles Martínez (León)

María Sainz (Puebla)

Rebeca Bernal (Rayadas)

Noemi Granados (Toluca)

Jaqueline Rodríguez (Chivas)

Daniela Solís (Rayadas)

Karla Nieto (Pachuca)

Lizbeth Ovalle (Tigres)

Liz Ángeles (Pachuca)

Alicia Cervantes (Chivas)

Mariela Jiménez (Santos)

Once Ideal Jornada 10 de la Liga MX Femenil | Foto: Twitter Liga MX Femenil

Para esta Jornada 10 se vivieron situaciones importantes que no se pueden dejar pasar por alto y es que es de las pocas veces que Tigres no aporta más jugadoras al Once Ideal, ha sido un torneo complicado para ellas y aunque se mantienen en la pelea no tienen la misma intensidad que temporadas pasadas y eso se ve reflejado en la falta de sus jugadoras en el equipo ideal. América es otra sorpresa que aunque tiene a jugadoras top tampoco aparecieron esta semana derivado de la derrota en el Clásico Nacional.

De igual manera en esta Jornada 10 tampoco hubieron jugadoras de Querétaro y Atlas quienes no jugaron ya que su partido fue pospuesto sin tener por ahora una fecha oficial para que se juegue. Hay que recordar que en jornada 9 de la Liga MX ambos clubes se vieron las caras y se vivió una de las peleas en la cancha más grandes de la historia del futbol mexicano, y aunque no tienen nada que ver con la Liga MX Femenil solo que compartir el nombre y colores de las instituciones se decidió que ese choque se jugará en otras fechas.