Liga MX Femenil: Este es el once ideal de todo el Apertura 2021; Rayadas lidera el listado

México.- A poco más de una semana para que la Liga MX Femenil arranque el Clausura 2022 se ha revelado el once ideal de todo el Apertura 2021 en donde se reconoció a las mejores jugadoras del segundo semestre del año. Como era de esperarse el equipo ideal está dominado por los clubes de Nuevo León, pero es Rayadas quienes más elementos tiene pues al ser las campeonas tienen preferencia por su excelente temporada.

A través de las redes sociales, la Liga MX Femenil dio a conocer el once ideal que sorprendió a muchos pero para otros está más que perfecto. Pero eso no dejó de lado las preguntas de por qué tales jugadoras no están si quiera consideradas para un puesto en ese once ideal. Una de las que han clamado es la exjugadora de Tigres, María Sánchez quien no aparece, o incluso la delantera de Rayadas, Desirée Monsiváis quien en este Apertura 2021 logró llegar a 100 goles en el circuito rosa.

Algo de destacar es que de las mejores jugadoras elegidas para este listado solo son jugadoras mexicanas, a pesar de que hubo extranjeras que debutaron este torneo pero que no terminaron de explotar su talento por lo que toda la atención se dirigió para el resto de jugadoras que dieron juegos increíbles y que en más de una ocasión salvaron a sus equipos. Entre los clubes que están en el once ideal son Rayadas, Tigres, Cruz Azul, Santos, América, Atlas, Chivas y Tijuana.

Leer más: Liga MX Femenil: Alison González es nueva jugadora del Club América para el Clausura 2022

La portería la defienda la campeona Alejandría Godínez quien en la final destacó atajando varias jugadas en el partido como dos penales decisivos para lograr el título. Luego aparece una línea de 3 con una mezcla importante con la "Dama de Hierro" Greta Espinoza, la capitana y campeona de Rayadas Rebeca Bernal y Daniela Monroy quienes fueron las más seguras en la zona baja durante todo el torneo.

Luego llega el mediocampo que está plagada de grandes jugadoras que demostraron un control total del ecuador de la cancha, por las campeonas aparece Diana Evangelista, la mejor jugadora de la Liga MX Femenil (Balón de Oro) Liliana Mercando, Eva González de las Águilas que sorprendió su gran labor en el torneo y la mazatleca Cinthya Peraza que dio catedra de cómo manejar el campo y tener gol, además de lograr su primer convocatoria a la Selección Mexicana.

Y ahora está el ataque, 3 de las goleadoras del torneo y claro la campeona de goleo. Por los costados aparecen Renae Cuellar que para su edad fue una gran revelación para Tijuana quien metió en Liguilla, por el otro la goleadora de 19 años, Alison González que con Atlas peleó las semifinales y en el centro la máxima romperedes, Alicia Cervantes como la mejor atacante del Apertura 2021 de la Liga MX Femenil.

Once ideal Liga MX Femenil Apertura 2021

Alejandría Godínez (Rayadas) Daniela Monroy (Cruz Azul) Rebeca Bernal (Rayadas) Greta Espinoza (Tigres) Diana Evangelista (Rayadas) Eva González (América) Liliana Mercado (Tigres) Cinthya Peraza (Santos) Renae Cuellar (Tijuana) Alison González (Atlas) Alicia Cervantes (Chivas)

Once ideal de la Liga MX Femenil del Apertura 2021 | Foto: Twitter Liga MX Femenil

La Liga MX Femenil en su Apertura 2021 dejó grandes emociones, como el centenar de goles de Desirée Monsiváis con Rayadas, las marcas históricas de Tigres que ligó 40 partidos sin perder. Eva Espejo como la primera mujer en ganar un título de la Liga MX Femenil con Rayadas. La inclusión de jugadoras extranjeras a los equipos y la expansión del futbol femenil en México.