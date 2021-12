Liga MX Femenil: Esto es lo que necesitan los equipos para avanzar a la Gran Final

México.- Este viernes la Liga MX Femenil tuvo sus dos juegos de ida de la semifinales del Apertura 2021 en donde los equipos locales sacaron una ventaja importante pero no definitiva y mucho menos su la vuelta se jugarán en los campos de los equipos más fuertes del torneo, como Rayadas y Tigres. Aún así llegarán con el marcador en desventaja y eso es una carta fuerte para Atlas y América que podrán aprovechar los espacios para sentenciar la ronda y buscar el pase a la final.

La ronda de semifinales de vuelta se jugarán este lunes 13 de diciembre, ahí los clubes saldrán a darlo todo para conseguir el pase a la final de la Liga MX Femenil, pero como todo puede pasar, te explicamos exactamente lo que necesita cada uno de los 4 equipos para poder avanzar a la siguiente ronda según lo hecho en el torneo regular como en lo que ha pasado en la Liguilla.

El primer ejemplo lo tiene Rayadas quienes recibieron el partido este lunes en su estadio y van con un marcador en contra de 0-1. Para que Rayadas pueda lograr superar su mala exhibición en en Jalisco, debe ganar 1-0 para empatar el global y avanzar por posición en la tabla, ese es el resultado más sencillo. Tambien puede hacerlo ganando el partido con cualquier marcador siempre y cuando Atlas no le marque pues de hacerlo deberá ganar el partido con una diferencia siempre de 2 goles de lo contrario quería fuera.

En la misma serie Atlas lleva con una ventaja clara, las rojinegras tienen para moldear el partido a su antojo, el primer marcador que les daría el pase a la Gran Final es mantener el marcador global 0-1, eso quiere decir que en el juego de vuelta deben empatar a 0. Si quieren asegurar el pase ganando por cualquier marcador estarían lográndolo, esto obligaría siempre a Rayadas a tener que meter dos goles o más para avanzar.

Así marcha el camino rumbo a la final de la Liga MX Femenil | Foto: Captura

La otra serie va por el mismo camino, Tigres quien es ahora la local en el Volcán deberán ganar 1-0 para empatar el global y avanzar por posición en la tabla. O ganar el juego por diferencia de 2 goles como mínimo siempre y cuando América no anote. La ventaja de las Amazonas es que han pasado más de 12 partidos en casa que consiguen la victoria y no pierden en el Volcán desde enero de 2021. Pero en caso de no lograr el cometido estarían quedando fuera.

Y para cerrar América con el 2-1 a su favor, deben mantener el marcador global o anotar gol para obligar a Tigres a marcar 2 o más goles en la serie. Las Águilas se han encargado de robarle los récords a Tigres en esta temporada de la Liga MX Femenil, primero en el rol regular el empatar evitó el récord de puntos y tambien ahora con detener los 40 partidos sin derrota. Y que posiblemente quien avance de esa serie salga la nueva campeona del torneo.

Hay que recordar que para esta temporada la Liga MX Femenil ya no tiene el gol de visita como un criterio de desempate, en caso de quedar igualados, se recurrirá a la posición en la tabla para dictaminar al equipo que avance a la Gran Final.

Rol de juegos de semifinales de vuelta

Lunes 13 de diciembre