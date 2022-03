Liga MX Femenil: Eva Espejo, DT de Rayadas, reconoce que le gustaría dirigir en el futbol varonil

Es quizá la entrenadora con mayor proyección en la Liga MX Femenil, Eva Espejo, directora técnica de las Rayadas de Monterrey mantiene como líder e invicto al cuadro de la Sultana del Norte con 24 puntos obtenidos durante el torneo Grita x la Paz Clausura 2022.

Sin antecedentes en el terreno de juego, su pasión comenzó cuando su papá la llevó a presenciar los partidos de los Pumas de la UNAM en el Estadio Olímpico Universitario, practicó basquetbol, pero se inclinó hacia el balompié.

Leer más: Liga MX Femenil: ¿Misión imposible? Ante Tigres, Toluca tratará de finalizar racha sin triunfos en casa

“Muy en los inicios de mi vida me dediqué a la parte artística, mi papá siempre se preocupó por hacerme aficionada al futbol, por llevarme al Estadio Olímpico (Universitario) y realmente de ahí surge el sueño”, manifestó para entrevista con TUDN.

En sus inicios con las Tuzas del Pachuca, la entrenadora aprendió por los consejos de Guillermo Vázquez Sr, quien le dio el visto bueno, “es el primero que me dijo ‘tú vas a ser la mejor entrenadora. Marco Garcés, que siempre he considerado es como un mentor para mí, no es un mentor en cancha, me regulaba en algunos pensamientos. Me formó como directiva, pero en cancha”.

Leer más: Liga MX Femenil: Puebla se queda con los 3 puntos tras derrotar al FC Juárez en el Cuauhtémoc

Asimismo, la flamante técnica que le dio el título de la Copa de la Liga MX Femenil en 2017 al Pachuca y el Apertura 2021 a las Rayadas, también consideró a un gran maestro a Octavio Valdez, al momento de reconocer que en algún momento le gustaría ser el puente para que las mujeres puedan dirigir en el circuito varonil. “Me gustaría que esto existiera, existe en todos los deportes, en el futbol ha habido mujeres que dirigen hombres”, manifestó.