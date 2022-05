Liga MX Femenil: Eva Espejo aceptó falta de contundencia y de concentración ante Chivas en el primer tiempo

Chivas y Rayadas de Monterrey empataron en el partido de ida de Campeón de Campeones en la Liga MX Femenil. El Rebaño fue superior en la primera mitad del encuentro, pero para la segunda parte el equipo regio hizo los ajustes necesarios para lograr el empate con Christina Burkenroad.

Al respecto, la estratega de Rayadas, Eva Espejo, reconoció que no tuvieron una buena actuación en el primer tiempo y reconoció que por momentos dejaron crecer al rival. "Nos faltó un poco de concentración en el primer tiempo y el dominio de los escenarios. Conocemos bastante bien al rival y se nos olvidó dónde podemos hacer daño".

La directora técnica consideró que su equipo tuvo argumentos para abrir el marcador en su visita a Chivas, pero que carecieron de serenidad al momento de tomar decisiones. No obstante, enfatizó que tenerlo claro les ayudará a mejorar para buscar el triunfo en la vuelta.

“Hemos generado bastantes jugadas de gol y no logramos terminar las jugada, pero en el segundo tiempo quedó un poco más claro lo que estábamos buscando y al final logramos sobrepasar ese primer tiempo que no me tenía cómoda”, manifestó Espejo Pinzón al final del juego en el Estadio Akron.

“Me quedo con la capacidad de respuesta, el compromiso, de eso hablamos en el medio tiempo. Con las jugadoras revulsivas, como entraron y cambiaron la cara de estas Rayadas. Hay que mejorar un poco el manejo de partido, tomar en cuenta el contexto para generar nuestro juego y hacer lo que sabemos hacer”, dijo.

Por último, la técnica, que ha dirigido en la Copa de la Liga MX Femenil, una final de Liga MX Femenil y ahora un Campeón de Campeones, anticipó que el encuentro de vuelta en el Estadio BBVA será muy reñido. "Ambos queremos llevarnos la copa y no estamos dispuestos a dejarlo fácil. Va a ser un partido cerrado, de ida y vuelta".