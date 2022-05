Liga MX Femenil: Eva Espejo asegura que a Rayadas solo le hizo falta meter los penales

A pesar de no poder conseguir el Campeón de Campeones de la Liga MX Femenil, Eva Espejo, directora técnica de Rayadas de Monterrey, afirmó que los resultados adversos ayudan a crecer.

“Los legados se construyen con el tiempo y con este tipo de tropiezos. El camino nunca es recto. Es parte de reiniciar. Un equipo grande siempre se expone a esto. Nos hizo falta meter los penales y nada más”, dijo.

Además, destacó el esfuerzo y compromiso de las jugadoras de las Rayadas durante la Liga MX Femenil. “El equipo fue consistente. (Las jugadoras) tienen identidad y un modelo de juego que se respeta. A pesar de la adversidad, insiste, trata de llegar y estar con el legado, la identidad y las jugadoras que hoy tenemos. Hoy fallamos en tres penales, en todo lo demás lo hicimos perfecto”, dijo.

La estratega adelantó que seguirán trabajando para conseguir más logros en el futuro. “Cuando generas heridas o raspones, al final te ayuda a recapitular, aprender, revisar y avanzar. Sería injusto echar a la basura el año futbolístico que hicimos por no haber conseguido dos cosas. Nos duele por no haber coronado el trabajo, pero tenemos una base importante para seguir avanzando, trabajando e insistiendo, haciéndolo con nuestras formas, ideas y como lo hemos hecho bien hasta el momento”, puntualizó.

Eva Espejo dirigiendo un partido de Rayadas en la Liga MX Femenil/@Rayadas

Rayadas es un equipo que está hecho para lograr grandes cosas, y busca continuamente lograr lo que no se ha hecho. El objetivo es preservar el ADN Rayado en la Liga MX Femenil. “Tenemos una estructura y una forma de trabajo que el camino puede ser más lento, arduo y diferente, ganar por ganar nos puede distraer, al final eso es lo que debemos de mantener. Ir por algo más grande que no se ha hecho en ningún momento y eso es lo que debemos tener en perspectiva. No ganar por ganar, que el ADN rayado se vea en todos lados”, comentó en conferencia de prensa.

Espejo, técnica de Rayadas elogió a las jugadoras, sabe que lo que han logrado lo merecen y faltan muchas cosas por conseguir, y es el trabajo y las ganas de salir adelante lo que traza el camino para conseguirlo. “Siguen siendo heroínas. Son seres humanos que juegan muchos roles, no solo dentro de la cancha: son hijas, novias, mamás, son humanas, se emocionan, tienen momentos buenos y malos. Ustedes han visto lo que han luchado. No vienen con condiciones, ni privilegios. Vienen luchando todos los días”.

“Son heroínas y por fallar un penal no dejan de ser lo que son: aquellas que sacan la cara cuando lo deben de hacer. Fue una mala noche. Habrá que seguir practicando estos estados emocionales y reponernos cuanto antes para seguir y avanzar”, dijo Espejo.