Liga MX Femenil: Eva Espejo confirma que hay investigación por insultos a Desirée Monsiváis en el Clásico Regio

Nuevo León.- A poco más de una semana se que se jugó el Clásico Regio que se llevó Tigres, este sábado la entrenadora de Rayadas Eva Espejo confirmó que las denuncias de Desirée Monsiváis por gritos homofóbicos y racistas se están investigando y que el equipo de Tigres tambien participa para dar una respuesta más rápida.

El comentario lo hizo tras la contundente victoria que logró este sábado ante Necaxa, Espejo habló en conferencia de prensa y dejó claro que esa situación no se dejó de lado y se mantiene la investigación, hay que recordar que Desirée Monsiváis compartió algunos mensajes en sus redes donde describía el momento y los insultos.

"Sobre las denuncias, quiero externar que tanto la Liga (MX Femenil) como los clubes, desde que ella lo dijo, se pusieron en contacto todos los involucrados, se abrió una investigación y hasta donde tengo entendido están en eso", dijo la entrenadora.

Desirée Monsivaís reveló tras el Clásico Regio que fue insultada por afición de Tigres | Foto: Jam Media

Destacó que la Liga MX Femenil no tendría porque estar viviendo situaciones ya que no se habían presentado y no tiene lugar para el futbol femenil y para otro deporte por lo que hace un llamado para evitar repetirlo y que las futbolistas se sientas seguras cada que salten al campo.

Luego cambio de tema y agradeció a sus jugadoras por el gran partido que dieron ante Necaxa que significó el pase directo a la Liguilla, siendo el segundo equipo en lograrlo por detrás de Tigres. Ahora se preparan para el cierre y buscar mantener la posición para comenzar la lucha por el título.