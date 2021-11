Liga MX Femenil: Eva Espejo contenta por la remontada de Rayadas sobre América

Nuevo León, Monterrey.- Rayadas de Monterrey dio un golpe de autoridad frente al Club América en esta celebrada jornada 14 del Grita México A2021 de la Liga MX Femenil. Revertir la desventaja mínima hasta ganar el partido por 3-1 fue un acontecimiento que resalta en la escuadra de Eva Espejo que manifiesta la potencialidad que ha venido mostrando a lo largo de la campaña regular.

"Hicimos un ajuste en lo que se quería en el 1er tiempo. Caimos en el juego que nos plateó América. El intermedio nos sirvió para aclarar los asuntos a nuestro modo de juego. Destacó la capacidad de respuesta ante las adversidades. Las chicas hacen un equipo que no renuncia pese a que las cosas se vean en nuestra contra", mecionó Eva Espejo en rueda de prensa.

Rebeca Bernal fue la jugadora que más intesidad demostró en el terreno de juego para marcarle a las águilas. Si bien tuvo el 1ro al minuto de juego pero su remate de cabeza golpeó el horizontal, al igual que otra oportunidad en el 2do tiempo, pero su insistencia benefició a su favor que obtuvo su recompensa, aspecto que la estratega destacó de su capitana.

"Evidentemente hoy Rebeca Bernal, como capitana y como jugadora es una líder, no solo en palabras, ella es parte fundamental del equipo y por supuesto que en esta noche ella fue fundamental para que se lograra esta voltereta", señaló

Eva Espejo en conferencia de prensa

Rayadas de Monterrey se mantienen invictas en el torneo en función de local. Volvió a registrar un nuevo triunfo en casa sobre el América, pues las azulcremas no han podido superar a las regiomontanas en la Sultana del Norte, sin embargo Eva Espejo se sinceró que existe preocupación en que el rendimiento de su equipo pueda cambiar de un momento a otro.

"Tenemos un plan de juego. Me preocupa el seguir el plan, porque en Rayadas existe un plan a ejecutar y que no importa las circunstancias ni las dificultades en la cancha. No podemos modificar ante cualquier perspectiva. Las jugadoras han sido consistentes en el esfuerzo, tuvimos un error en el primer tiempo pero habrá que revisar que el plan de juego quede claro desde un inicio", finalizó la entreandora Eva Espejo.

Rayadas venció al América 3-1

Rayadas alcanzó los 35 puntos en el torneo Grita México A2021 de la Liga MX Femenil. Se mantendrá en el 2do puesto de la clasificación general, puesto que se encuentra a 5 puntos de desventaja de Tigres Femenil, pero con 9 puntos por jugar tratará de afianzarse al liderato.