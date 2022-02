Liga MX Femenil: Eva Espejo destaca capacidad de Rayadas para remontar

La directora técnica de las Rayadas de Monterrey, Eva Espejo, destacó la actitud de su equipo para dar vuelta al marcador y quedarse con los tres puntos en su visita a Toluca luego de iniciar con un gol en contra al minuto 12.

“Me quedo con el triunfo y la capacidad que tiene el equipo para ganar y resolver partidos complicados. El mérito del equipo es trabajar el partido, no desesperarse y encontrar las opciones. No siempre nos van a dejar jugar, no siempre vamos a encontrar el escenario perfecto y celebro que hoy el equipo supo trabajar el partido y resolver con las jugadas que teníamos”, comentó la estratega de Rayadas.

A pesar del triunfo por 3-1 y de ser líderes en puntos, goles a favor y goles en contra, Espejo apuntó que aún falta mucho por trabajar y mejorar.

“Me quedo satisfecha parcialmente, nunca se está satisfecha al 100. Hoy hay otros factores que nos impactaron, pero en general estoy contenta. Es un equipo que sabe mantener la ventaja, reponerse sobre la desventaja y ser eficaz”, aseguró en conferencia al término del partido.

Ante los movimientos en sus formaciones, Eva explicó que realiza cambios en el once titular para darle participación a todas las jugadoras y mejorar el nivel del plantel.

“Estamos en un momento en que queremos fomentar la competencia del plantel. Estamos generando opciones para diferentes estrategias, diferentes parados. Necesitamos volver a algunos principios que con el planteamiento del rival se olvidan, es algo que me ocupa, pero no me preocupa”, expresó.

Por último, Eva Espejo se dijo contenta por el debut de Barbara Olivieri, quien hoy fue convocada por la Selección de Venezuela; Valeria del Campo también fue llamada a la Selección de Costa Rica, mientras que Alejandría Godínez, Rebeca Bernal y Diana García concentrarán con el Tri de Mónica Vergara.