Liga MX Femenil: Eva Espejo destacó el potencial de la liga para ser una de las mejores del mundo

Eva Espejo es una histórica de la Liga MX Femenil, donde se convirtió en la ganadora del torneo de copa y la primera mujer que ganó la liga, al coronarse con Rayadas de Monterrey en el Apertura 2021. A esos logros se suma el Balón de oro que recibió este domingo, como la mejor técnica de la temporada.

La directora técnica de Rayadas fue parte de lo mejor de la Liga MX en la temporada 2021-22, por lo cual se dijo contenta y emocionada. Además, Espejo Pinzón agradeció a sus jugadoras, pues sin ellas no habría sido posible. "Mis maestras de vida, como les digo, porque ellas todos los días me retan y me hacen ser mejor", declaró tras recibir su premio.

Espejo, quien a estado en el circuito femenino desde su creación en 2017, consideró que la Liga MX Femenil ha crecido de manera exponencial a lo largo de 5 años. Sin embargo, consideró que el reto ahora es perfeccionarla, cada quien desde su ámbito de acción, tanto clubes, como jugadoras, directivas y técnicas.

" Ha sido un placer verlo desde el minuto uno hasta ahora. Creo que se ha hecho un gran trabajo. Yo creo que a partir de ahora tenemos que ser conscientes que se ha hecho el grueso de cosas que se tienen que hacer y que a partir de ahora también tendremos que ser pacientes y muy exigentes con lo que hacemos", declaró la estratega de Rayadas.

Eva Espejo consideró que si la liga se mantiene por la misma línea y además busca mejorar más, podría convertirse en una de las mejores en todo el mundo. "Empezar a ver por saltos de calidad: por actualizarnos mejor, por estar a la altura del reto porque yo creo que tenemos potencial para ser una de las mejores ligas del mundo".

Por último, la directora técnica mandó a un mensaje a niñas y jóvenes de México, para recordarles que aunque en ocasiones sean rivales, todas tienen el mismo objetivo de hacer que el futbol femenino crezca. "Siempre recordemos que juntas podemos hacer muchísimas más cosas; que seamos compromeridas y respetuosas de la misión que tenemos".