Liga MX Femenil: Eva Espejo no quedó satisfecha con el partido que dio Rayadas ante San Luis

Nuevo León.- Rayadas de Monterrey sacó la victoria ante el equipo de Atlético de San Luis pero el partido no fue el que esperaba, Eva Espejo Directora Técnica de la escuadra regiomontana se refirió al resultado como algo bueno pues al final ganaron pero no le gustaron las formas en la que su equipo la obtuvo ya que se le complicó demás el tramite del partido al punto de que solo 1 gol pudieron anotar cuando por partido como mínimo son dos, a pesar de ello sumaron de 3 y se mantienen en cima de la Liga MX Femenil.

Tras el partido Eva Espejo atendió a los medios en conferencia de prensa en donde dejó claro que la postura que optó el equipo de San Luis no fue lo que más le agradó ya que hasta se limitó a reconocer que hizo lo que debían que era encerrarse lo que fue lo que le complicó el partido a sus pupilas y que hizo que solo pudieran lograr un solo gol. "En este caso pienso que vino (San Luis) a hacer el partido que le tocaba. Tampoco me tiro al drama, porque se ganó, quizás no gustó, pero se ganó. Es un equipo Rayadas que es de momentos, sabe sufrirlos y aguantar" dijo.

"El rival viene a hacer un juego que es ensuciar el juego, cerrarlo, es una forma de jugar, no la critico, vienen a dividir puntos. Celebro que mi equipo sepa resistir, igual se gana por uno, por cinco, por dos. No voy ha hacer un aspaviento de esto", agregó la estratega que terminó con evidente molestia ya que el equipo rival no le permitió hacer un mejor juego y solo le dejó anotar un gol lo que cortó su racha goleadora de la Liga MX Femenil.

Curiosamente Rayadas inició ganando el partido al minuto 3 del partido con gol de Dania Pérez, luego de ello el conjunto de Atlético de San Luis se cerró por más de 87 minutos para evitar que la cuenta de goles hubiera sido mayor, y fue eso lo que no agradó a Eva Espejo. Aún con este "tropiezo" del equipo regio se mantienen en la cima del torneo con 30 puntos, primer equipo en lograrlo y que está prácticamente calificado a Liguilla.

Actualmente Rayadas es el único equipo que ha ligado 10 partidos con victoria, aún tienen uno pendiente de la jornada 9, pero están del otro lado. Rayadas es un serio candidato para ganar el bicampeonato de la Liga MX Femenil y empatar a Tigres con un logro igual logrado las últimas temporadas y así llegar a su tercer título y acercarse a los 4 que tienen las Amazonas.