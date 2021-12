Liga MX Femenil: Eva Espejo no se conforma y quiere el bicampeonato en Rayadas

La directora técnica de las Rayadas de Monterrey, Eva Espejo, asegura que lo hecho por su equipo en esta Gran Final ante Tigres de la UANL, es algo que quiere verlo como una constante y poder ganar el siguiente año la corona del Clausura 2022.

“Hoy quiero disfrutar, quiero vivir esto con los ojos bien abiertos, tenerlo claro. La vez pasada, con la Final del 2017, estuve viva de otra manera. Cuando hay tanto dolor, cuando hay dolor de perder, también es estar viva de otra manera y hoy volví a sentir que estaba muy viva.

Espejo se dijo muy agradecida con toda la gente que rodea a las Rayadas de Monterrey, desde jugadoras hasta la directiva que trabajaron a la par para poder lograr este campeonato en el circuito rosa.

“Fue una gran alegría, con un grupo que con el que he hecho mucho ‘clic’, que me ha hecho las cosas mucho más sencillas y no me ha hecho más que tener un gusto y alegría por esto y claro que vamos a construir una dinastía porque estoy en club ganador, un club que se compromete con el futuro y que hoy quiere construir una historia alrededor del futbol femenil. Vamos por el Bicampeonato”, expresó Espejo.

La estratega mexicana se planteó ganarle a Tigres desde su derrota en la fase regular y se prometió llegar al Universitario y ganar en esta Gran Final del torneo Apertura 2021 de la Liga MX Femenil.

“Era creer, simplemente creer que era posible. Transmitirlo y compartirlo. Cuando jugamos aquí el Clásico, a pesar de haberlo perdido, que fue el único que perdimos yo las reuní y les dije ‘aquí vamos a ganar el título’ y desde ese momento lo empezamos a trabajar y ellas se comprometieron con lo que querían y eso para mí es valioso y un mensaje muy valioso para las mujeres, que todo es posible siempre y cuando todos los días se trabaje. Es quererlo y trabajarlo”, comentó.