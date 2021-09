Liga MX Femenil: Eva González afirma que no le pesa vestir la camiseta del Club América

La mediocampista de las Águilas del América, Eva González, afirma en entrevista para Récord que vestir los colores para ella no ha sido motivo para que le pese y que se sienta presionada en cada uno de los partidos.

Previo a jugar el Clásico Capitalino en el estadio Azteca ante Pumas de la UNAM este sábado en la jornada 8, González fue clara y dijo que para es un orgullo vestir los colores del Club América en la Liga MX Femenil.

“Honestamente a mí no me pesa la camiseta de América porque estoy haciendo lo que yo amo, yo estoy en la cancha porque quiero estar y representar al escudo de Club América, a mí no me pesa porque quiero vivir todo esto”.

Para Eva González, la llegada de Craig Harrington al banquillo de las Águilas del Améric ha sido de gran aprendizaje y siguen aprendiendo de su estrategia para ponerla en practica en la cancha en este torneo Apertura 2021.

“Yo creo que estamos aprendiendo todo lo que nos va enseñando muy bien, obviamente hay cosas en las que debemos de ir mejorando, pero pienso que vamos en la dirección que queremos. La forma en que trabaja el equipo, cada vez que entramos a la cancha estamos dejando todo”, indicó la futbolista que ya está lista para su siguiente compromiso en el Estadio Azteca.

Gonzálezsuma cuatro partidos jugando como titular en el actual torneo y en dos ha entrado de cambio. Al momento acumula 281 minutos jugados sin goles hasta el momento en el vigente certamen.