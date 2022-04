Liga MX Femenil: Evelyn Torres debutó oficialmente al arco de Puebla

México.- La Liga MX Femenil sigue potenciando los talentos formados en sus clubes, este jueves con el inicio de la Jornada 14 del Clausura 2022 se vivió un debut más en la categoría, este fue por parte del equipo de Puebla quien ingresó a su guardameta Evelyn Torres al segundo tiempo de su enfrentamiento ante el equipo de Santos en donde no tuvo problema alguno pues culminó con empate a cero.

Brisa Rangel inició el partido con las camoteras y jugó 45 minutos pero en la parte complementaria se decidió que la arquera número 28 ingresara para que tuviera su debut en el primer equipo. De momento se sabe que fue una decisión del cuerpo técnico y no por un tema de lesión de su arquera titular si no solo para darle la oportunidad de tener minutos.

La Liga MX Femenil le reconoció su participación y su merecido debut, "Esta noche Evelyn Torres está teniendo sus primero minutos en el máximo circuito de la Liga MX Femenil con el Puebla Femenil. La guardameta de 19 año tomó el lugar de Brissa Rangel en el segundo tiempo en el TSM Corona y defenderá el arco". Torres tiene apenas dos compañas con la enfranjadas en donde apenas son sus primeros minutos.

Evelyn Torres debutó en la Liga MX Femenil | Foto: Captura

De las 3 porteras que Puebla tiene solo Evelyn Torres era la única que no había visto minutos en el torneo y con el equipo. De igual forma el equipo le dedicó algunas palabras, "Tenemos el debut en el arco. Mucho éxito, Evelyn, toda te deseamos lo mejor en tu carrera", se lee. Al final del partido no tuvo mucha insistencia del equipo local, aunque las que se aproximaron no tuvo más problemas para controlar.

Puebla con el empate ante Santos logró llegar al lugar 12 con las misma cantidad de puntos, por ahora a unos cuantos partidos para culminar la temporada regular y se han apretado las oportunidades para llegar a zona de liguilla pues se encuentra a solo 3 puntos de esos puestos pero con toda la Jornada por delante que le pueden incluso hacer caer en la clasificación.