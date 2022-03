Liga MX Femenil: FC Juárez cerca de ser la primera escuadra eliminada del Clausura 2022

México.- La Liga MX Femenil terminó este lunes la jornada 12 del Clausura 2022, con ello se dieron nuevos movimientos en la Tabla General y se han comenzado a revelar los equipos que estarán seguros en la Liguilla pero al mismo tiempo en el fondo de la clasificación se ha comenzado a esclarecer qué clubes están perdiendo las posibilidades y que incluso con algunas combinaciones podría quedar fuera de la competencia de manera anticipada y se trata del equipo de FC Juárez, el único club que suma 9 derrotas en 11 partidos.

FC Juárez es uno de los equipos que están viviendo un momento de muchas complicaciones en 12 jornadas han disputado 11 partidos con uno pendiente aún pero son el peor de la Liga MX Femenil, sumando 1 victoria, 1 empate y 9 derrotas, con 11 goles a favor y 20 en contra, a eso se le une que tiene una de las peores rachas como local y visita con 5 derrotas en casa y 4 de visita, pero en ese rubro tiene la única victoria que presumen en el Clausura 2022.

Este torneo podría estar culminando para FC Juárez Femenil en las siguientes 2 a 3 jornadas de la Liga MX Femenil y es que los equipos comienzan a apretar mucho el trabajo y la zona de Liguilla cada vez se cierra más y al mismo tiempo se aleja para las fronterizas que dejan ir puntos por lo que su eliminación es solo cuestión de tiempo y/o resultados en las siguientes fechas.

La media para Liguilla en este momento es de Querétaro con 14 puntos, 10 más que los que tiene FC Juárez a falta de 18 unidades para el equipo fronterizo tiene aún la posibilidad de alcanzarlos pero tendrían que estar sujetas a que estos clubes que están por delante de ellas no ganen ningún partido más y que las Bravas sumen todos sus puntos, algo que no pasará. Es por eso que se estima que en los siguientes dos partidos si FC Juárez no saca las victorias estaría quedando eliminada.

Las posibilidades de que puedan clasificar están cada vez más complicadas pues ya no dependen en nada de ellas mismas pues aún ganando todos sus partidos restantes deberán esperar que al menos uno de los clubes que estén peleando un puesto se quede en el camino lo que es muy complicado pues por delante de ellas hay todavía 9 equipos con esas posibilidades.

El cierre de temporada para FC Juárez en la Liga MX Femenil no será nada sencillo pues en la Jornada 13 se mediará ante el equipo de Pumas, luego visitará al Club América en la fecha 14, tendrá el duelo pospuesto ante el conjunto de Chivas de la Jornada 9. Para la fecha 15 estará de nuevo como local ante Gallos Femenil, en la 17 estará en Torreón y cerrará la temporada regular en Tijuana.