Liga MX Femenil: FC Juárez rompió una racha de 15 partidos sin ganar en casa

Chihuahua.- Este sábado la Liga MX Femenil vivió uno de los momentos más emotivos del Clausura 2022 y fue la primera victoria de FC Juárez en casa, lo que hizo que rompiera una racha de 15 partidos sin ganar en el Olímpico Benito Juárez, una de los récords más largos de un club si ligar una victoria como local. Ahora las pupilas de Ana González han podido sumar una vez más 3 puntos y seguir con la ilusión de la Liguilla.

La anotadora del gol de la victoria lo hizo Perla Navarrete al minuto 65, con ello le regresó la alegría al equipo fronterizo quien no ganaba desde la Jornada 17 del Guard1anes 2021, o para ser más exactos, desde el domingo 2 de mayo de 2021, en la última fecha de ese torneo, en donde no tuvieron oportunidad de pelear por zona de Liguilla pues desde que el equipo llegó a la Liga MX Femenil no han tenido una constante de buenas participaciones.

Luego de ese triunfo hace ya casi un año, se jugaron 15 partidos más en casa para FC Juárez en donde cayeron en la mayoría y otros más fueron empates, lo que hizo que la preocupación creciera para el cuerpo directivo como para las jugadoras que no podían romper esa mala racha. Cabe destacar que algunos partidos como visitantes si los ganaron, el problema era jugar en casa.

FC Juárez se queda con los 3 puntos una vez más en casa | Foto: Captura

En total perdieron 13 partidos y solo dos empates, uno de los peores registros de la Liga MX Femenil. Aún así la directiva mantuvo a Ana González quien por ahora tiene todo el respaldo para seguir al frente del equipo. Y ahora mucho más que ha podido sacar un triunfo importante para seguir en la lucha por un entrar a los puestos importantes o al menos dejar los últimos puestos aunque ni con el triunfo abandonó el último lugar.

Con 7 puntos cosechado, FC Juárez aún tiene 5 partidos más para hacer algo importante en la Liga MX Femenil, son 15 puntos en disputa que le ayudarían mucho para sus metas. El siguiente partido en casa será hasta le Jornada 15 cuando reciba a Querétaro el cual es el último ya que el resto de partidos serán todos fuera ante Chivas, América, Santos y Tijuana, un calendario sumamente apretado.