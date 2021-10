Liga MX Femenil: FC Juárez se une a los equipos matemáticamente eliminados del Apertura 2021

Chihuahua.- Luego del mal resultado de este lunes el equipo de FC Juárez ha firmado un torneo más de la Liga MX Femenil sin poder meterse a la Liguilla. Si bien aún le restan 4 jornadas al Apertura las Bravas ni ganando todos sus partidos tienen posibilidad de calificar.

De manera oficial matemáticamente están eliminadas y es que tenía la oportunidad de seguir con vida su hubiera ganado este lunes ante Pachuca pero cayeron 1-3 eso selló que en cuestión de puntos ya no pudiera pelear nada, solo intentar salir del último lugar de la tabla general de la Liga MX Femenil.

FC Juárez se ubica en el fondo con 5 unidades, solo una detrás del Mazatlán FC que por mucho tiempo ocupó el último lugar pero con una victoria y un empate más que las fronterizas se han podido hacer por varias jornada de ese lugar. Actualmente estos dos equipos ya no aspiran a Liguilla solo ver quién se queda con el peor puesto.

La marca de calificación la tiene Cruz Azul quien descansa en la octava posición con 18 puntos, lo que hace en automático que ni ganando los 12 puntos restantes FC Juárez supere esa cantidad de unidades.

Leer más: Liga MX Femenil:Itzel González quiere ganarse la titularidad de la Selección Mexicana

La entrenadora Ana González quien está cumpliendo su segundo torneo con las Bravas en la Liga MX Femenil está lejos de igualar primer registro pues en el Clausura 2021 ganó 3 partidos, empató 3 y perdió 11 para sumar un total 12 puntos. Ahora aspira a ganar esos mismos 12 puntos en los últimos juegos para sumar 17, pero su registro es de 1 victorias, 2 empates y 10 derrotas para un total de 5 puntos.

FC Juárez se despide de las posiblidades de entrar a Liguilla en el Apertura 2021 | Foto: Jam Media

La Liga MX Femenil no tiene un descenso por lo que los equipos no calificados y con pésimas temporadas no corren riesgo de perder la categoría a menos de que el club de la Liga MX pase por eso, algo que por el momento no se verá en el futbol mexicano. Ahora mismo hay seguros 3 equipos calificados a Liguilla como Tigres, Rayadas y Chivas, 3 más están cerca de lograrlo y estarían quedando solo 2 puestos para 10 equipos.

Leer más: Liga MX Femenil: Natalia Villarreal sorprende al revelar que tiene videollamada con Kylian Mbappé

El futbol femenil está en pausa por una fecha FIFA pero para el 29 de octubre estará de vuelta con la jornada 14 en donde posiblemente ya puedan definirse más cosas en el Apertura 2021. En lo que respecta a González no se ha dicho nada sobre su posible salida lo que la deja tranquila para poder preparar la siguiente campaña.