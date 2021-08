Liga MX Femenil: FC Juárez y Chivas a cerrar la jornada 4 del Apertura 2021

México.- La Liga MX Femenil cerrará las acciones de la Jornada 4 del Apertura 2021 este mismo lunes, luego de una gran seguida de partidos interesantes se llega el último del día en donde las escuadras de FC Juárez y Chivas pelearán por los último 3 puntos de esta fecha.

Los equipos están viviendo realidades totalmente diferentes, mientras que Chivas está a solo 3 puntos del segundo lugar la escuadra fronteriza ocupa la última posición con 0 puntos pero una victoria o empate podría catapultarlas fuera del abismo.

Los antecedentes de este partido no favorecen para nada al FC Juárez cuando se juega en su campo, en las últimas 2 visitas del Rebaño a la frontera se han quedado con la victoria de en el Guard1anes 2020 de 0-4 y en el Clausura 2020 con un empate a cero.

FC Juárez no encuentra en camino en la Liga MX Femenil | Foto: Jam Media

FC Juárez no tiene mucho tiempo en la Liga MX Femenil y sus equipos hasta el momento no han sido nada buenos ya que se han perdido de todas las Liguillas hasta ahora por lo que no tendría que representar mucho problema para el rebaño sacar los 3 puntos.

Por si fuera poco solo Alicia Cervantes lleva más goles en el inicio de la Liga MX Femenil que todo el equipo de FC Juárez. La goleadora histórica del rebaño ha anotado en 3 ocasiones, mientras que las Bravas en 3 partidos se han ido en cero y han recibido 6 goles.

Las apuestas van a favor de Chivas que de ganar se estaría metiendo de lleno a la pelea por los primeros lugares de la campaña, haciéndoles sombra a Tigres y América. Las acciones arrancarán en punto de las 21:00 pm a través de la señal de TUDN.

