Liga MX Femenil: Fabiola Santamaría se despidió de Pumas con emotivo mensaje

Ciudad de México.- Fabiola Santamaría, quien se había convertido en una referente en ofensiva para Pumas Femenil, no continuará en el equipo para el Apertura 2022, siendo parte de las cuatro bajas recientes junto a Hireri Velázquez, Liliana Rodríguez y Marlyn Campa.

Por medio de un comunidado la institución del Pedregal le dio las gracias a las cuatro futbolistas, dos días después la artillera se inspiró en escribir un mensaje conmovedor en su último 'post´ de Instagram donde resalta sus momentos especiales durante su estadia con la escuadra Capitalina.

"Tengo varios borradores y aún así siento que no puedo plasmar todo lo que siente dentro, sin embargo, siempre he sido una fiel creyente de que no hay palabras con más verdad que las que dicen tus acciones", comienza la redacción de Fabiola Santamaría.

"Hoy termina una increíble etapa de mi vida, un camino en el cual sabemos que solo estamos de paso. Lo único grandioso, hermoso e infinito es el escudo y ame dejar una 'huellita' en él. Yo me voy repleta de amor, de amigos, de buenas personas, de momentos mágicos, aprendizajes y experiencias que son eternos y nadie te quitará nunca en la vida".

Mensaje de Fabi Santamaría

Captura de pantalla

"Familia, amigos, institución, aficionados, infinitadas gracias por hacer esto posible. Somos pedacitos de todo lo que nos rodea y no lograríamos absolutamente nada sin la gente que está a tu alrededor. TE AMO PARA SIEMPRE Pumas Femenil", concluye el mensaje de Fabi Santamaría.

Después de cuatro años en la escuadra del Pedregal Edna Fabiola Santamaría no tuvo constante actividad en este torneo Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, jugó siete partidos -seis de titular-, para 450 minutos totales y solamente un gol en el año.

Fabiola Santamaría en el juego de Pumas

Jam media

Por ahora se desconoce cuál será el futuro de la nacida en Azcapotzalco, Ciudad de México en la Liga MX Femenil. Santamaría debutó en el torneo con América Femenil para luego vestir la casaca azul y oro a partir del A2018, disputando 121 partidos oficiales, 101 como titular y consiguió 27 dianas.