Liga MX Femenil: Fabiola Vargas calificó goleada ante Atlas como "un mal día"

Antes de que se suspendiera la Jornada 9 del Clausura 2022, Xolos de Tijuana visitó a Atlas en la Liga MX Femenil. Las fronterizas cayeron por goleada 6-1 ante las tapatías y sumaron su octavo partido sin ganar en lo que va del torneo.

Luego de la victoria ante Santos Laguna en la primera jornada, el equipo fronterizo no ha ganado un solo partido en el circuito femenil. En ese contexto, la directora técnica Fabiola Vargas reconoció que tienen que corregir el rumbo pero consideró que la goleada ante Atlas no refleja el trabajo que realizan en el día a día.

"Enfocarse solo en lo que hoy sucedió sería un error porque el equipo no es este. Hoy fue un mal día, hayq ue aceptar lo que sucedió. No quiero hacer un escándalo. Nosotras estamos bien concentradas en lo que queremos. No somos el único equipo al que le ha pasado esto y así es el futbol. Lo único que queda es seguir adelante y compitiendo", declaró la estratega.

Por otra parte, Fabiola Vargas señaló que también sería un error centrarse en las fallas individuales como la expulsión de Annia Mejía o los errores que pudo cometer Alejandra Gutiérrez en uno de los goles. La técnica destacó que ella sabe que todas se esfuerzan al máximo y lamento que no se les diera el resultado.

"Yo no voy a juzgar a mis jugadoras por lo que haya sucedido. Creo que son circunstancias que se presentan cada partido y solo enfrentarlas como son. De lejos no se ve lo que sucede en la cancha, es admirable lo que hacen dentro porque el esfuerzo, a pesar de no tener una compañera, seguíamos compitiendo. Se presentan algunas situaciones que le pueden pasar a cualquiera", consideró.

Por último, Vargas Curiel señaló que no queda otra opción más que seguir trabajando. Actualmente, Tijuana se encuentra décimo en la clasificación con 9 puntos, dos menos que el octavo lugar de la tabla, situación que hace posible que regresen a zona de Liguilla. "Solo tenemos que levantar la cara y seguir adelante. El torneo cada vez es más competitivo, pero todo es posible".