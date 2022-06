Liga MX Femenil: Fernando Samayoa quiere lograr que Atlético San Luis trascienda

La primera gran contratación que realizó Atlético San Luis de cara al Apertura 2022 fue la de Fernando Samayoa. El estratega trascendió en el tiempo que estuvo con Atlas y ahora buscará lograr lo mismo con el club potosino, que además ha anunciado grandes fichajes.

En el pasado Clausura 2022, el Atlético tuvo un histórico torneo y logró 20 puntos, su mejor registro hasta ahora. Sin embargo, no fue suficiente para lograr a la Liguilla. Para el Apertura 2022, uno de los principales objetivos de Samayoa González será guiar al equipo a su primera Fiesta Grande.

"Queremos trascender en esta institución y llegar por primera vez a una Liguilla. Eso es lo que realmente a mí me emociona. Por eso estoy aquí, porque el reto de querer trascender y hacer historia en este club me gusta, me atrae y eso es por lo que estoy aquí ahora", declaró el entrenador para la Liga MX Femenil.

El estratega tapatío llegó al circuito femenil con Atlas en el Apertura 2018 y desde entonces hasta su salida después del Apertura 2021, las guió a Liguilla en todos los torneos de manera consecutiva. Ahora su siguiente reto es consolidarse con el Atlético San Luis de la misma manera que lo hizo con las rojinegras.

"Lo que sí creo es que este equipo va a ser entregado; que este equipo va a ser una familia. Estamos en esa formación de esta gran familia que yo llegué a encontrarme y que la estamos fortaleciendo", y añadió que también se enfocará que el equipo se mantenga fiel a valores como solidaridad, responsabilidad y esfuerzo.

Natalia Gómez Junco, Joanna Robles y Nicole Buenfil son algunos refuerzos que han llegado al club potosino y que ya tienen una trayectoria en la liga. Al respecto, Fernando Samayoa manifestó que confía en que todas podrán destacar con su nuevo equipo, con esa hambre de triunfo y esas ganas de demostrar "que su nombre tiene mucho valor".