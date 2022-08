Liga MX Femenil: Fernando Samayoa señaló que Atlético San Luis ha aprendido de sus errores

El Atlético San Luis quiere buscar su primera Liguilla en la Liga MX Femenil y en el pasado Clausura 2022 se quedaron apenas a un punto de lograrlo. Para darle continuidad a ese histórico torneo, la directiva apostó este semestre por un proyecto nuevo bajo la dirección técnica de Fernando Samayoa.

Aunque la gestión del experimentado estratega no empezó bien, con 4 derrotas consecutivas, comienza a consolidarse y este lunes las potosinas vencieron a León, para sumar su segunda victoria al hilo, tercera en lo que va del torneo Apertura 2022. Con ello, San Luis está en la posición 12 con 9 puntos, a 2 de zona de Liguilla.

"Era bueno. Hay hábitos nuevo, nuevo modelo de juego, nueva forma de trabajar, una nueva familia, creando cosas diferentes. Iba a costar al principio, por supuesto, pero yo creo que hemos aprendido mucho de los errores", declaró el estratega del equipo potosino tras el partido de la Jornada 8.

Samayoa destacó que el grupo se ha acoplado poco a poco y por ello lograron un buen resultado ante León, al cual calificó de un rival difícil. "Hemos tenido mejor organización, mejor entendimiento. En defensa ajustamos demasiado; ajustamos en una mejor organización defensiva y que estamos siendo muy contundentes".

"No importa si tienes 50 oportunidades si no las metes. El partido fue sufrido, complicado, complejo, sabíamos que iba a ser así y durante la semana me parece que se planteó muy bien. Sobre todo las chicas estuvieron con mucha determinación", finalizó Fernando Samayoa.

Te recomendamos leer

El Atlético San Luis tendrá solo un par de días para descansar y preparar su próximo compromiso, el cual será este jueves 25 de agosto ante Pachuca en el Estadio Alfonso Lastras. Las Tuzas vienen de caer 3-1 ante Tigres, pero no dejan de ser un rival complicado para las potosinas, que quieren mantener la buena racha.