Liga MX Femenil: Fernando Samayoa suena para regresar y dirigir un equipo del norte

México.- La temporada del Clausura 2022 aún no termina y los rumores y comienzan a gestarse para darle mucha más emoción a lo que puede pasar el siguiente torneo. Apenas hace poco tiempo el tema de la Liga MX Femenil es el posible regreso de Fernando Samayoa quien luego de unas grandes temporadas con Atlas dejó su lugar pero ahora podría dar ese regreso y lo más interesante es que sería con algún equipo del norte de México.

De acuerdo con el locutor deportivo, Paco Animas, Samayoa estaría cerca de firmar con un equipo de la Liga MX Femenil que militan en el norte, esto deja muchas posibilidades pues hay al menos 5 equipos que podrían ser opción, aunque en algunos se vería sumamente complicado que llegue por el buen trabajo que se ha realizado, caso preciso de Rayadas que muy difícilmente cambie a Eva Espejo por un largo tiempo.

"Fernando Samayoa, regresa a la Liga MX Femenil y apunta al norte del país", se lee en la publicación de la fuente, esto deja claro que puede tratarse de al menos 5 clubes, Rayadas, Tigres, Santos, Tijuana y FC Juárez. Aunque se podría ya descartar el caso de las actuales campeonas del circuito rosa. Xolos sería otro de los proyectos que estarían más definidos por lo que se ve que cambien a su entrenadora.

Así dieron a conocer el posible regreso del DT | Foto: Captura

En el caso de Tigres, desde hace tiempo la relación de la afición con Roberto Medina y Tigres ha cambiado, ya no le tienen la misma confianza y se han desvivido en criticas por el torneo complicado en el que se han visto pues pese a ser de las lideres no han jugado muchos partidos como se hubieran esperando. Y los últimos dos casos de FC Juárez y Santos que en la temporada actual fueron un desastre y son de los clubes más propensos a cambiar de DT, en especial las Bravas que no han podido pelear nada desde su llegada a la Liga MX Femenil.

Te recomendamos leer

Por ahora todo se trata de un rumor, aún así las cosas ya comienzan a ir tomando forma para el final de la temporada y los posibles cambios que se van a presentar de cara a la siguiente campaña tanto para DT's como para jugadoras que se espera muchos movimientos en este verano. La Liga MX Femenil vivirá este fin de semana su última jornada de temporada regular, ya la Liguilla está por definirse, solo restan dos cupos más para completar los mejores 8.