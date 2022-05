Liga MX Femenil: ¡Fiel a lo colores! Sarah Luebbert rechaza apoyar a Chivas en la final del CL22

Estados Unidos.- Este viernes se jugará la ida de la final de la Liga MX Femenil en donde Pachuca y Chivas buscarán sacar la ventaja para la vuelta del próximo lunes. Al mismo tiempo pero en Estados Unidos, se hizo oficial la presentación de Sarah Luebbert, una vieja conocida del futbol femenil en México al haber brillado con el Club América y que ha dado la sorpresa al rechazar apoyar a Chivas en la final del Clausura 2022.

A través de redes sociales comenzó a circular un video en donde el entrenador del equipo del Chicago Red Stars de la Liga de Estados Unidos presenta a Sarah Luebbert como el refuerzo del equipo luego de que el último año salió del mismo para jugar en la Liga MX Femenil con el Club América. En dicha entrevista le cuestionaron a la jugadora si tenía un equipo favorito para al final dejando a todos con una sonrisa en el rostro.

Primero dejó claro que no tenía en mente apoyar a ninguno de los equipos pues Pachuca y Chivas fueron sus rivales y sabiendo el gran cariño que se ganó de la afición de América optó por la respuesta que todos querían escuchar al rechazar al equipo de Chivas para elegir a las Tuzas solo por compromiso ya que aseguró que ninguna escuadra eran de su agrado.

Primero la jugadora no quería que ninguno ganara | Foto: Captura

"Supongo que no puedo decir que quiero que ambos equipos pierdan, ¿cierto?. Creo que voy a apoyar a Pachuca. No puedo decir Chivas, es que eso no puedo decirlo", comentó la jugadora mientras soltaba algunas risas por la broma. Ante esas declaraciones los aficionados del equipo azulcrema han desbordado las redes en apoyo a la jugadora estadounidense y le han hecho saber que la quieren mucho y que la extrañan.

Sarah Luebbert dejó la Liga MX Femenil en este Clausura 2022 cuando justamente fue eliminada con el equipo en los cuartos de final ante el equipo que ahora apoyará en la final, las Tuzas. Luebbert llegó a México en el Apertura 2021 en calidad de préstamo como la primera extranjera del equipo, desde los primeros minutos demostró su talento y así de rápido se hizo referente de la afición, una lesión le complicó el tiempo de juego pero luego de superarlo pudo brillar debutando como goleadora del equipo en este mismo torneo.

Entre bromas dejó claro que Chivas no es su favorita | Foto: Captura

Su salida se debió a que Chicago no quiso aceptar las ofertas de América para poder comprar los derechos federativos de la jugadora y al termino del préstamo ella tuvo que regresar. Aún con todo eso, los aficionados tienen la esperanza de que en algún momento pueda regresar al nido para seguir demostrando su talento con el equipo.