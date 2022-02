Liga MX Femenil: Flor Rodríguez asegura que el objetico principal en Necaxa es meterse a la Liguilla

La delantera de las Centellas del Necaxa, Flor Rodríguez, tiene claro el objetivo que se busca en este torneo Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, ya que se trazaron la meta de estar en la próxima Liguilla.

"Llegar a la liguilla es uno de los objetivos más claros, el trabajo nos puede llevar ahí, veo a todo el equipo y veo que es lo que todas queremos, no dudo de mis compañeras,".

Necaxa ha mantenido el buen nivel de juego a pesar de la baja del estratega pasado, esto le ha dado una nueva frescura en las ambiciones de las Centellas del Necaxa en el circuito rosa.

"El equipo está muy bien, estamos contentas por los resultados de los últimos partidos, estamos contentas con el trabajo del profesor (Gerardo Castillo) y adaptándonos para mejorar día a día".

Flor Rodríguez señala que va saliendo de una lesión pero por el momento se siente bien y lista para aportar cosas buenas para su equipo en este torneo Clausura 2022.

"El futbol es de altas y bajas. Tuve una lesión y estuve fuera algunos encuentros, de ahí no jugué, luego me dio Covid, pero siempre dije que en cualquier momento que me necesitarán, iba a responder y se vio en el partido pasado al poder marcar".

Centellas del Necaxa se mide este próximo lunes ante las Esmeraldas del León en punto de las 17:00 horas de Sinaloa y a las 18:00 horas del centro de México en la jornada 8.