Liga MX Femenil: Flor Rodríguez le da el triunfo a Centellas en su visita a Toluca

Estado de México.- Las Centellas de Necaxa se llevaron un triunfo importante en este cierre de primera mitad del vigente Torneo Grita México Ap2021 de la Liga MX Femenil al imponerse por la mínima diferencia a las Diablas del Toluca en suelo contrario, gracias al gol de Flor Rodríguez.

Las locales tuvieron en mayor tiempo la posesión del esférico aunque el máximo objetivo no se pudo dar en la cancha del Nemesio Díez, donde la altitud no complicó a las rojiblancas que aprovecharon el error de la guardameta, Wendy Toledo, quien no midió de buena forma el balón y le dejó la oportunidad a la delantera necaxista.

Una pelota aérea pareció ser sencilla para la cancerbera del Toluca, sin embargo, al intentar atenazar el esférico éste rebotó en su torso y le quedó servida a Rodríguez, quien alcanzó a acomodarse la redonda en su pie derecho para cruzar su disparo y colocara a las visitantes en ventaja, a los 20'.

Al inspeccionar que la ofensiva de las Diablas comenzó a tomar con mayor peligro a la zaga de las Centellas, el técnico Jesús Palacios empezó a encontrar varias vertientes desde la banca, con tal de proteger la ventaja y así alcanzar a sumar de a tres unidades en Toluca.

Necaxa se impuso a Toluca

La señorita del gol, Flor Rodríguez, fue sustituida por la mediocampista Dayan Fuentes, quien hizo mucha labor tanto defensiva como ofensiva. Del mismo modo el estratega José Cuate, empezó a sumar a más gente al ataque pero la resaltada protección de Necaxa hizo que el duelo no pasara a un mayor peligro hasta llegar el final del juego, y conquistara su primera victoria fuera del Estadio Victoria.

Las Centellas empataron a Toluca en la clasificación general de la Liga MX Femenil con siete unidades, aunque la diferencia de goles las colocará en el peldaño número 14, uno abajo de las Diablas que empieza a caer lugares tras ligar un empate y tres derrotas en las últimas semanas. Desde que venció al América en la fecha 4 Toluca no ha vuelto a ganar.

Necaxa protegió el resultado en Toluca

Para la siguiente semana Necaxa saldrá al tapete verde del Estadio Victoria para recibir a las Cañoneras de Mazatlán; Diablas visitará las instalaciones de La Noria para enfrentar a la Máquina de Cruz Azul Femenil, partidos procedentes a la jornada 9 del campeonato para mujeres.