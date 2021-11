Liga MX Femenil: Gabriel Velasco es presentado como nuevo DT de Toluca Femenil

México.- Luego de una temporada complicada para Toluca Femenil, la directiva ha iniciado la renovación del equipo y con ello viene incluido el nuevo Director Técnico que ya fue presentado y se trata de Gabriel "Mago" Velasco quien llega al equipo para hacerse cargo de llevar al Toluca a pelear por los primeros puestos, algo que en las últimas campañas no ha podido suceder y en el Apertura 2021 se vio el claro ejemplo en donde nunca encontraron una

línea que seguir para cumplir la mate.

A través de redes sociales el equipo escarlata hizo oficial la llegada del "Mago", y es que conoce a la institución, fue parte del equipo desde el 2011 hasta el 2015, en lo que tiene que ver con el futbol femenil tambien se ha preparado para asumir el cargo. Son 4 años como entrenador que espera poder aplicar en su nueva consigna que no será otra que meter al equipo a pelear por el título.

"Gabriel el "Mago" Velasco Gutiérrez tomará las riendas del conjunto de Toluca FC Femenil para el Clausura 2022", se lee en la presentación del estratega, quien ya fue presentado y dijo algunas palabras esperanzadoras para el equipo y la directiva que buscan ese salto de calidad para estar entre las importantes de la Liga MX Femenil a partir de las siguientes temporadas.

Leer más: Liga MX Femenil: El gol de la mexicana Daniela Sánchez es nominado al Premio Puskás de FIFA

"Primeramente me siento muy feliz el estar de vuelta, es algo que me ilusiona mucho, me encuentro con un club mejorado, en estructura y ahora con una responsabilidad muy importante", dijo el Mago. "La rama femenil la verdad es que ha ido creciendo mucho y se encamina a que siga creciendo todavía más, y la proyección que vemos es buscar a Toluca en el mejor lugar posible", agregó el exjugador.

Gabriel Velasco se ha convertido en el nuevo DT del Toluca Femenil | Foto: Captura

Ahora el Velasco preparará la transformación de Toluca Femenil iniciando con las jugadoras con las que podrá contar para el siguiente torneo, esto podrá moverse muy poco pues el tiempo para el inicio del mismo en es unas semanas por lo que cambiar la plantilla no es algo recomendable, le tocará trabajar con las jugadoras que ya están y en el camino ir adecuando el 11 para lograr algo competitivo.

Toluca está de vacaciones, como uno de los equipos que no entraron a la Liguilla de la Liga MX Femenil, el club rompió filas luego del final de la fase regular, ahora solo se espera que pasen las semanas de vacaciones para iniciar con el proyecto nuevo, podrían estar de regreso a los entrenamientos a partir de los primeros días del mes de diciembre como varios otros clubes que tampoco calificaron a la fiesta grande.

Gabriel Velasco tendrá que superar la marca de 18 puntos que Toluca hizo la temporada que está por terminar, sus números no fueron los mejores con solo 5 victorias, 3 empates y 8 derrotas para culminar en el lugar 12 que si bien estuvo hasta la última fecha peleando por un lugar en la Liguilla ya no les alcanzó por su bajo estilo de juego.