Liga MX Femenil: Gabriel Velasco ve mejora en Toluca pero espera aún más

México.- Este lunes Toluca le pasó por encima al equipo de Cruz Azul con marcador de 3-1 lo que las acercó más a su meta que es quedarse con uno de los últimos 3 lugares de Liguilla del Clausura 2022. Hoy las escarlatas son noveno lugar empatadas con Pumas en 16 puntos pero la diferencia de goles no les beneficia por lo que no les da entrada entre los mejores 8, aún así ya está más cerca de la meta.

Tras el gran resultado su Director Técnico, Gabriel Velasco admitió que han tenido un gran desempeño y un regreso bastante bueno pero que espera que hagan mucho más en el cierre de temporada ya que solo tienen pocos partidos por delante lo que hace sumamente importante que ganen la mayor cantidad de puntos para asegurar su proyecto en Toluca.

"En este cierre de torneo, los últimos cuatro juegos que tenemos más liguilla, tenemos esa oportunidad, lo vemos así, de tener rivales directos con los cuales nos jugamos la calificación y son partidos que se tienen que ganar, y para ello, como se hizo hoy, hay que trabajarlos, jugarlos, pero nos deja contentos y claro que nos acerca muchísimo", dijo el estratega.

Toluca ganó en su juego pendiente ante Cruz Azul | Foto: Captura

Los elogios no pararon de parte del entrenador, Toluca ha tenido un despunte en la Liga MX Femenil en la generación de jugadas de gol, como en la zona defensiva que han dejado de recibir goles en grandes cantidades, haciendo de un equipo más equilibrado hasta el momento. "Hemos jugado muchos juegos en donde hemos tenido aciertos, errores, y lo cierto es que el equipo va aprendiendo, se va encontrando mejor, me da muchas armas, me da muchas posibilidades de sistemas, cambio de jugadoras, lo cual es bueno", comentó.

La Liga MX Femenil regresará este fin de semana con la Jornada 15 para dar comienzo oficialmente con los últimos 3 partidos de la temporada regular y Toluca es uno de los clubes que buscará hacer su mejor esfuerzo para poder salir victoriosa en sus últimos juegos y con ello clasificar. Al momento todo sigue dependiendo de ellas por lo que es de mucha relevancia que lo que puedan hacer.