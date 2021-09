Liga MX Femenil: Gabriela Valenzuela con un solo propósito para enfrentar al Atlas

Guadalajara, Jalisco.- Los días para vivirse una siguiente edición del "Clásico Tapatío" en la Liga MX Femenil pasan rápido para ver en el terreno de juego del Estadio Akron la participación de Chivas Femenil, sublíderes del Grita México Ap2021, recibiendo a Atlas Femenil, séptimo lugar de la clasificación general.

Ambas escuadras, pertenecientes de "La Perla Tapatía" se volverán a encontrar en el mismo césped después de regalar una sensacional eliminatoria en la pasada ronda de semifinales, la cual las futbolistas del rebaño salieron avantes al derrotar por 2-1 en el global a la escuadra de Fernando Samayoa.

Así, meses después sostendrán una nueva versión de este partido, el cual es uno de los más importantes para varias de las futbolistas de ambos equipos; por el bando de Chivas, Gabriela Valenzuela, así lo contempla, sobre todo, porque existe un solo objetivo para ella en un "Clásico Tapatío".

"Estoy viviendo una etapa muy buena, el cuerpo técnico me está dando oportunidad de mostrar lo que soy como futbolista y estoy muy agradecida con ellos. Me encantaría marcarle un gol al Atlas, no importa quien lo anote, siempre y cuando le vaya bien al equipo", mencionó la delantera durante el día de medios.

La joven nacional de 22 años acumula en este certamen cinco partidos de siete que se han celebrado. Ella reconoce que no conduce una mayor cantidad de minutos compitiendo contra Atlas, pero adquirir mayor experiencia de parte de sus futbolistas es que la convierten en una dama con madurez en la Liga MX Femenil.

"Aún no me toca tener tantos minutos en el Clásico Tapatío, pero trato de aprender de las jugadoras de experiencia sobre como se vive este partido, siempre busco absorber lo que mis compañeras pueden enseñarnos", mencionó Gabriela Valenzuela.

Chivas recibirá al Atlas el vecino sábado 04 de septiembre en punto de las 19:00 horas (Tiempo de México), 18:00 horas (Tiempo de Culiacán). Guadalajara registra 19 unidades en esta campaña, mientras que las Academia acumula 11 puntos tras siete fechas.