Liga MX Femenil: ¡Gracias Tigres! La emotiva carta de despedida de Katty Martínez

Nuevo León, Monterrey.- Katty "Killer" Martínez fue anunciada de manera oficial como nueva futbolista de América Femenil para el siguiente torneo Grita México Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, procedente de Tigres Femenil, equipo en el cual debutó en el balompié para mujeres y conquistó cuatro títulos tras cuatro temporadas disputadas.

Katty estuvo a cinco goles de hacer historia en la institución de San Nicolás de los Garza; Romper la barrera de los cien goles anotados en la Liga MX Femenil. Cerró su senda goleadora con 95 tantos y el saldo tendrá que acrecentarlo con la nueva vestimenta de las águilas.

Vivió momentos de gloria, alegría, sufrimiento, frustración y bastante pasión durante ocho semestres al hilo. La exjugadota que portó la "10" en el equipo de Tigres Femenil dejará vacante esta playera y dorsal a una siguiente futbolista para el C2022, pues a partir de este día ya no forma parte de la Sultana del Norte, su nuevo destino será la Ciudad de México.

El club anunció su baja definitiva y hora más tarde la escuadra azulcrema confirmó su fichaje. Previo a que eso sucediera Katty Martínez ya se había despedido de sus excompañeras, cuerpo técnico y la afición "Incomparable" de las máximas ganadoras en la Liga MX Femenil. Expresó cada uno de sus sentimientos mediante una carta escrita y que reveló en su cuenta oficial de Youtube.

Katty Martínez celebra un título liguero

Jam media

"Hay momentos en la vida que te faltó para siempre, estoy segura que éste es uno de ellos", comienza la jugadora en el "clip" que publicó este jueves 30 de diciembre del presente y que al mismo tiempo hizo derramar una lágrima a diversos fanáticos de las Amazonas.

"Hace casi cinco años llegue a Tigres con la ilusión de formar parte del primer equipo femenil. Poco a poco nos fuimos ganando el corazón de la gente, construyendo el sueño que parecía imposible. Mi primer gol como profesional, la primera vez que llenamos el estadio, nuestra primera final, nuestro primer campeonato, y hoy me toca despedirme", comentó.

Katty Martínez en su primera final con Tigres

Jam media

"Me toca despedirme de mi equipo, mi familia, en la ciudad que he vivido durante toda mi vida. De la afición que me ayudó crecer. Me llevo conmigo todo lo bonito, a la gente que me tocó coincidir y que marcaron mi vida a lo largo de este camino. Todos esos sueños alcanzados y cada grito de gol que alcanzamos".

"A mis compañeras, siempre estaré infinitamente agradecida con ustedes, porque gracias a ustedes me convertí en la futbolista que soy. A ustedes incomparables, estuvieron presentes desde el día uno, creyeron como nadie, junto a ustedes hemos escrito esta historia, gracias por tanto cariño, por entregarse a este equipo como ningún otro. Gracias por tanto cariño, Gracias Tigres, gracias incomparables, los llevaré por siempre en mi corazón", finalizó Katty Martínez.

Leer más: Liga MX Femenil: Katty Martínez es nueva jugadora del Club América