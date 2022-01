Liga MX Femenil: ¡Iniciativa Tuza! Llevar un artículo de primera necesidad para entrar al estadio

Hidalgo, Pachuca.- La escuadra de Tuzas del Pachuca lanzó un comunicado en el cual explica el objetivo que conlleva la creación de la iniciativa "Tuzas con causa". Para este Grita Méxcio C2022 los aficionados que deseen ingresar al Estadio Hidalgo deberán de llevar un artículo de primera necesidad para hacer válido su ingreso.

Pachuca Femenil intercambiará los boletos por artículos que serán donados a distinso asilos, orfanatos y colonias, mismos que serán entregados por Fundación Pachuca. La entrada al "Huracán" será con base a la donación de algún producto a lo largo de este semestre en la Liga MX Femenil.

"La directiva del Club Pachuca a través del presente informa que como una iniciativa de Fundación Pachuca, a partir del torneo Grita México Clausura 2022, la entrada de la afición a los partidos de local en la Liga MX Femenil serán a través de la donación de productos de primera necesidad que serán recaudados en los accesos del Estadio Hidalgo", explica el anuncio del club.

Con apoyo de los medios de comunicación se mantendrá al tanto de qué producto tendrá que donar la afición blanquiazul previo a los encuentros de local de las Tuzas. "La campaña "Tuzas con causa" será impulsada a través de los medios", explica el comunicado.

Comunicado de Tuzas

La colecta de productos tiene la intensión de retribuir un poco de todo a las personas más afectadas de Pachuca. Esta noble causa dará inicio a partir del lunes 10 de enero. Tuzas debutará en el Clausura 2022 contra Chivas Femenil en el Estadio Hidalgo.

Cada semana habrá algún artículo de novedad que será recabado y posteriormente entregado a Fundación Pachuca para distriburise en asilos, orfanatos y colonias con apremiante situación económica.

Tuzas del Pachuca celebra un gol

JUEGOS DE LOCAL DE TUZAS FEMENIL

Jornada 1 vs Chivas Femenil

Jornada 3 vs León Femenil

Jornada 6 vs Juárez Femenil

Jornada 8 vs Tigres Femenil

Jornada 10 vs San Luis Femenil

Jornada 13 vs Mazatlán Femenil

Jornada 15 vs Atlas Femenil

Jornada 17 vs Centellas del Necaxa

