Liga MX Femenil: Iturbide destacó las cosas que la convencieron de dejar a las Rojinegras para llegar a Chivas

La delantera Adriana Iturbide se convirtió en uno de los refuerzos que más han llamado la atención en Chivas previo al torneo Apertura 2022 de la Liga MX Femenil y ante eso, la atacante dio a conocer las causas de porque salió del Atlas con rumbo al Rebaño Sagrado.

La nueva delantera rojiblanca Adriana Iturbide conquistó a la afición del Rebaño con una declaración que ironizó con las rojinegras.

El equipo de las Rojinegras del Atlas suele usar esta frase: “si te lo explico no lo entenderías”, para manifestar su amor por su equipo, principalmente cuando se enfrenta con el Guadalajara, por lo que la nueva atacante del club multicampeón de Liga Femenil explicó lo que la convenció de pasar de un club a otro, ironizando con un juego de palabras.

"¿Qué me sedujo de Chivas? Tan fácil, que lo explicaron y lo entendí (risas), así de fácil. Más que nada lo que representa Chivas, con el puro nombre. Es Chivas, no hay mucho más que explicar, no necesitaron seducirme con muchas cosas más que eso", declaró la artillera en palabras para Marca Claro.

Adriana Iturbide fue claro y aseguró que esta luchando en la pretemporada por ganarse la titularidad con Juan Pablo Alfaro, en busca de sumar todos los minutos posibles en el Apertura 2022 del circuito rosa.

“Cada quien se gana los minutos en los entrenamientos. Mi trabajo es demostrar mi calidad, e porqué me trajeron en los entrenamientos y claro que me encantaría jugar con 'Licha', es una extraordinaria jugadora y creo que juntas podemos hacer una dupla imparable”, concluyó.