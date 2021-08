Liga MX Femenil: Jaime Correa no se alarma tras la derrota de Pachuca en la jornada 5

El director técnico de las Tuzas del Pachuca, Jaime Correa, pide calma ante sus detractores en su inicio de su proyecto con el equipo de la bella airosa. El DT inicio con derrota su era en Pachuca esta jornada 5 ante el Club América.

"Desde que acepté la propuesta sabía lo que hace la directiva para potencializar el equipo. Cuando me preguntaron, les dije que sí inmediatamente por el proyecto que tienen. No podemos hablar de un campeonato cuando faltan muchas jornadas, pero conforme avancen las mismas se irá viendo el estilo de Jaime Correa y estaremos esperando a ver qué sucede", dijo el nuevo timonel hidalguense.

Para Correa, el proceso apenas inicia en Pachuca y es consciente que hay mucho que corregir en el equipo si se quiere llegar a los altos planos de este torneo Apertura 2021 de la Liga MX Femenil.

"No me voy conforme con la derrota de la fecha 5, porque cuando pierdes no se puede. Vamos a analizar bien el partido, hubo buenos lapsos y hay que reforzar eso en los aspectos que debemos trabajar y sacar esto adelante. Ya platicaré con las chicas analizando todo y nos vamos un poco tranquilos con la situación, porque quedan muchos partidos todavía", sentenció.

Correa debe ajustar las piezas rápidamente esta semana para darle para adelante a la jornada 6, donde se medirán en calidad de visitantes el próximo lunes ante Mazatlán FC. Esta es una buena oportunidad para Jaime Correa de apuntalar una victoria, ya que se enfrentaran al peor equipo dela justa.