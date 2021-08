Liga MX Femenil: Jana Gutiérrez está feliz de jugar en Tigres

La defensa mexicana Jana Gutiérrez, dijo en una entrevista para AS, sentirse contento de tomar la decisión de pertenecer al equipo de Tigres de la UANL, ya que es un plantel que ha demostrado que es el mejor en la actualidad en la Liga MX Femenil.

Para Jana el estar en Tigres es un motivo de orgullo, ya que pertenece a uno de los equipos más fuertes del circuito rosa mexicano.

"Me puso muy feliz que Tigres viniera por mi para formar parte de su plantel en este torneo Apertura. Es un motivo para mi estar al lado de grandes jugadoras, mi papa me dijo que si le gustaria verme en Tigres y que siempre tuvo la duda de como me veria y que aprovechara esta oportunidad que no se iba a dar nunca del mejor equipo de la Liga MX Femenil".

Además la defensa se siente feliz que la tomaran en cuenta como refuerzo después de jugar en América y e refiere al hecho como algo único.

"Para mi fue algo único que Tigres me buscara como su refuerzo y lo primero que pense es que tengo que aproveechar esta oportunidad, tengo que salir de mi zona de confort y así fue".

Jana Gutiérrez se siente muy acoplada en el equipo y ahora con el gol de la jornada pasada dijo ya presentirlo previo al juego.

"Varias de mis compañeras me dijeron que iba a meter gol es algo que lo sentia y al igual mis papas me lo comentaron, así me lo imagine y así fue en esta jornada pasada con Tigres.

Gutiérrez se mantiene como una de las jugadoras importantes del equipo regiomontano, quien busca una vez más quedarse con el cetro del circuito rosa en este torneo Apertura 2021 de la Liga MX Femenil.

Leer más: Tierna y encantadora, así es Hailey Grice en sus sesiones de fotos

Durante este certamen, Jana Gutiérrez suma cuatro partidos como titular y dos ha estado de cambio, acumula dos anotaciones y un total de 416 minutos jugados.