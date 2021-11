Liga MX Femenil: Janelly Farías asegura sentirse valorada y respetada en el Club América

La defensa de las Águilas del América, Janelly Farías, asegura sentirse muy respetada y valorada desde su llegada al equipo de Coapa y poco a poco se esta perfilando como toda una referente del equipo en este torneo.

“Para mí lo más importante es dar mi mejor versión en todo lo que hago dentro y fuera de la cancha. No busco reconocimiento, busco dar lo mejor de mí para que el equipo pueda triunfar, es lo más importante. Siento que estoy en un lugar y en un club donde me valoran, me respetan y eso facilita mucho más mi trabajo aquí”, compartió.

Janelly Farías sabe la importancia de cerrar de buena forma para llegar fuertes a la fiesta grande, todo depende de que derroten a las Esmeraldas del León en lo que será su último encuentro de la fase regular.

“El equipo mentalmente está muy bien ahorita. No ha sido un torneo fácil, se nos ha complicado, pero hemos aprendido de él y ahora estamos enfocadas en lo que sigue, en León. Sabemos que tenemos que dar un paso firme para llegar a la Liguilla de la mejor manera y lo trabajamos todos los días”, dijo.

Farías ha sido una de las jugadoras claves en el equipo de Craig Harrington en este torneo Apertura 2021 y se mantiene entre las titulares para lo que se viene para el equipo en la Fiesta Grande.

En la fase regular, Janelly Farías suma 15 de los 16 partidos jugados con el Club América. Además suma el 93.75 por ciento de minutos jugados, lo que la perfila como uno de los pilares del equipo en busca del segundo título de Liga MX Femenil.