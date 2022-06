Liga MX Femenil: Jennifer Hermoso se ha despedido del Barcelona con emotivo mensaje

México.- La Liga MX Femenil sigue extasiada luego del anuncio de Pachuca quien le dio la bienvenida como su nueva jugadora de cara al Apertura 2022 a Jennifer Hermoso quien lleva nada más y nada menos que del Barcelona de España. Si bien la jugadora aún no se ha presentado con el equipo de las Tuzas ya al equipo subcampeón de la temporada pasada se ha hecho más que popular en México como en el mundo.

Luego del anuncio la incógnita es saber cuándo llegará y al equipo y si lo hará en condiciones pero mientras eso se arregla, Jennifer Hermoso se tomó el tiempo para escribir una carta despidiéndose del Barcelona, club con el que pasó gran parte de su carrera y en donde se hizo histórica siendo la máxima goleadora del club. A través de redes la española se abrió un poco para agradecer.

"Durante todo mi paso por aquí, he aprendido, he llorado, he caído muchas veces y todas he salido adelante He vivido momentos maravillosos, poder ganarlo todo con esta camiseta es algo que me llevaré siempre. Jugar en un estadio repleto, poder celebrar un gol en el Camp Nou, levantar muy alto nuestra primera Champions", se lee. No dejó tampoco pasar la oportunidad de agradecer a la afición que la arropó en todo momento para hacer lo que llegó a lograr en el equipo.

Jennifer Hermoso se despide de Barcelona | Foto: Twitter Jennifer Hermoso

"A la afición, la que siempre ha estado ahí, cada entrenamiento, cada partido, habéis hecho que realmente sintiera Barca como mi casa. Todo llega y a veces se acaba. Estoy muy orgullosa de haber dado todo lo que he podido con esta camiseta, aunque me queda mucho por vivir", agregó la delantera.

Tras esa sentida carta Jennifer Hermoso se ha convertido oficialmente en nueva jugadora de Pachuca y en el Apertura 2022 de la Liga MX Femenil que está pronto a iniciar se espera pueda estar debutando y logrando marcar diferencia en el futbol mexicano pero más importante aún es que busque con el equipo de las Tuzas su primer título de liga.

Por ahora la jugadora no ha llegado a Pachuca pero se espera que sea en los siguientes días, aún así ya portó los colores del equipo con el que estará jugando en esta nueva temporada 2022-2023 en donde se ha convertido ya en la bomba del torneo y quizá de la historia de lo que va de la Liga MX Femenil.