Liga MX Femenil: Jennifer Muñoz del América anuncia su retiro del futbol

Jennifer Muñoz anunció este viernes que se retirará del futbol profesional luego de no entrar en planes con las Águilas del América de la Liga MX Femenil para la siguiente temporada.

A través de sus redes sociales, Jennifer Muñoz de 24 años, dio a conocer que se retira de las canchas para regresarse a los Estados Unidos sin dar más detalles sobre su futuro.

“Gracias por todo, forever an águila”, escribió Muñoz junto a unas imágenes con el uniforme del América en la Liga MX Femenil, además de un comunicado agradeciendo a los seguidores de las Águilas y a todas sus compañeras.

Después de casi 19 años jugando al futbol, me despido de mi mayor sueño hecho realidad. Esta fue la decisión más difícil que tenido que tomar. Dejar no solo un deporte, sino un país y un Club que tanto me ha dado, no fue fácil”.