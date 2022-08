Liga MX Femenil: Juan Carlos Cacho reconoció preocupación por falta de contundencia en Pachuca

El Apertura 2022 ha sido un torneo complicado para Pachuca, actual subcampeón de la Liga MX Femenil, y con 4 victorias a cambio de 5 derrotas en 10 partidos, por ahora se encuentran fuera de zona de Liguilla. El más reciente descalabro de las Tuzas fue ante Rayadas de Monterrey, que se impuso por la mínima diferencia.

Al respecto, el técnico del equipo hidalguense, Juan Carlos Cacho, reconoció que siente cierta inquietud sobre todo por la falta de contundencia. El estratega consideró que Pachuca no está jugando mal, pero señaló que no han sabido concretar las oportunidades generadas.

"Me ocupa. Sí me preocupa (la contundencia) porque dejamos pasar muchos puntos, en partidos donde se ha dominado, hecho mejor juego que el rival, es cuestión de seguir trabajando", declaró Cacho en conferencia de prensa tras la derrota ante Rayadas de Monterrey este domingo.

El técnico de Pachuca precisó que no piensa que las jugadoras no sepan definir, pero que las circunstancias no les han permitido tener una mejor contundencia. "Pudo haber pasado con algunas por el cansancio. Tenemos que seguir trabajando. Estamos en buen momento futbolístico donde los resultados no son los que queremos".

Por otra parte, descartó que se sienta presionado por la falta de resultados, pues la presión está en todo momento. "Si me dices: 'Te llegaron 15 veces, te metieron 4 goles', ahí viene la presión. Pero los resultados no han sido los queremos, aunque el funcionamiento está bien", y añadió que el descanso por la Fecha FIFA les vendrá bien para corregir detalles.

"Es futbol, la presión existe para todos. Faltan siete jornadas, podemos terminar el torneo en el mejor momento de Pachuca", finalizó el entrenador. Los próximos encuentos de Tuzas tras la pausa serán contra Necaxa, Pumas, Atlas, y cerrarán septiembre contra América.